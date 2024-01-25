Президент обратился к жителям Алматы

В заключение своего выступления в ходе совещания по вопросам обеспечения сейсмической безопасности Касым-Жомарт Токаев обратился к жителям города Алматы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Глава государства призвал алматинцев не поддаваться панике.
- Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и благоразумие, не поддавайтесь паническим настроениям, не идите на поводу у провокаторов и безответственных лиц, преднамеренно распространяющих слухи и дезинформацию. Настоящие алматинцы всегда отличались благоразумием и рассудительностью. Будьте уверены, что руководство страны сделает все возможное для обеспечения безопасности всех алматинцев. Чаяния алматинцев будут в фокусе нашего внимания постоянно. Будьте уверены в этом, – подытожил свою речь глава государства.
В ходе совещания Токаев поручил госорганам провести работу над ошибками. Также он поручил разобраться, почему система оповещения о ЧС не сработала в Алматы.
Напомним, новью 23 января жители Алматы ощутили сильное землетрясение.