Президент обратился к жителям Алматы

Президент
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Кунапия Гульмира
корреспондент

В заключение своего выступления в ходе совещания по вопросам обеспечения сейсмической безопасности Касым-Жомарт Токаев обратился к жителям города Алматы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду 
 

Фото: Акорда

Глава государства призвал алматинцев не поддаваться панике. 

- Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и благоразумие, не поддавайтесь паническим настроениям, не идите на поводу у провокаторов и безответственных лиц, преднамеренно распространяющих слухи и дезинформацию. Настоящие алматинцы всегда отличались благоразумием и рассудительностью. Будьте уверены, что руководство страны сделает все возможное для обеспечения безопасности всех алматинцев. Чаяния алматинцев будут в фокусе нашего внимания постоянно. Будьте уверены в этом, – подытожил свою речь глава государства.

В ходе совещания Токаев поручил госорганам провести работу над ошибками. Также он поручил разобраться, почему система оповещения о ЧС не сработала в Алматы.

Напомним, новью 23 января жители Алматы ощутили сильное землетрясение. 

#землетрясение #обращение #Алматы #оповещение

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