Президент обратился к жителям Алматы

Глава государства призвал алматинцев не поддаваться панике.

- Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и благоразумие, не поддавайтесь паническим настроениям, не идите на поводу у провокаторов и безответственных лиц, преднамеренно распространяющих слухи и дезинформацию. Настоящие алматинцы всегда отличались благоразумием и рассудительностью. Будьте уверены, что руководство страны сделает все возможное для обеспечения безопасности всех алматинцев. Чаяния алматинцев будут в фокусе нашего внимания постоянно. Будьте уверены в этом, – подытожил свою речь глава государства.