Землетрясение в Алматы: Токаев поручил госорганам провести работу над ошибками

Под председательством президента Касым-Жомарта Токаева в Алматы состоялось совещание по вопросам обеспечения сейсмической безопасности. В мероприятии приняли участие руководство Администрации Президента, Совета Безопасности, члены правительства, акимы городов и областей, а также руководители региональных департаментов по чрезвычайным ситуациям, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В своем выступлении глава государства отметил, что землетрясениям подвержена треть территории Казахстана. За последние 5 лет сейсмологическими станциями зафиксировано более 45 тысяч случаев землетрясений, большинство из которых – малой магнитуды.

– Откровенно говоря, во время чрезвычайной ситуации в Алматы соответствующие органы оказались не в полной мере готовы к незамедлительным мерам. Горожане растерялись, не зная, как себя вести. Однако главная цель данного совещания – не критиковать, а принимать конкретные решения. К примеру, у большинства людей не были готовы даже «тревожные чемоданчики». Этому должны обучать детей в детских садах и школах. Подобный опыт уже был в Алматы, и его необходимо возродить. Сейчас система подготовки граждан к чрезвычайным ситуациям не отвечает требованиям. Уполномоченные органы должны осуществлять комплексную разъяснительную работу среди населения. Необходимо проводить регулярные тренировки в образовательных учреждениях и государственных органах. Это очень важная работа, которую следует начать незамедлительно, – заявил президент.

В выступлении подробно были затронуты вопросы готовности инфраструктуры к эвакуации населения и системы оповещения.

– Сирену не включили, и это правильное решение, в противном случае в городе возникла бы паника. Но надо было обеспечить другие связи с населением. Оповещение должно решать несколько основных задач. И их приоритетность зависит от масштаба угрозы. Однако действующие алгоритмы этого не учитывают. При сильном землетрясении людей волнует вовсе не информация о его физических характеристиках и расположении эпицентра. Мощность стихии они итак уже почувствовали на себе. В такой момент главное – снабдить граждан информацией, как действовать дальше: «Можно ли возвращаться в дома?», «Куда идти, чтобы получить помощь?» Поэтому систему оповещения нужно пересмотреть, сделать ее более ориентированной на практические нужды. Технические средства должны обеспечивать своевременное доведение информации до каждого. На этот раз смс-уведомления пришли с опозданием. Во время землетрясения появились и те, кто распространял дезинформацию. Необходимо привлечь к ответственности в соответствии с законом лиц, которые сеяли панику среди людей, – сказал глава государства.

Президент подверг критике слабое материально-техническое оснащение системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Это касается как сети сейсмического мониторинга, так и обеспечения спасателей современными оборудованием, техникой и экипировкой.

– Сейсмическое наблюдение проводится 70 сейсмологическими станциями (в городах Алматы, Шымкент и 12 областях) ТОО «Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований», 6 из них в нерабочем состоянии. Согласно расчетам специалистов, по всей стране требуется установка дополнительных 285 сейсмостанций. В случае разрушительного землетрясения большое значение будет иметь наличие и доступность государственного материального резерва. Решающую роль сыграет способность оперативно восстановить транспортное сообщение и организовать медицинскую помощь. Акимы совместно с МЧС должны убедиться, что все населенные пункты к этому готовы не на бумаге, а на деле. Нужно извлечь из этого землетрясения уроки и провести работу над ошибками, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Лидер Казахстана обратил внимание на то, что вопрос обеспечения сейсмической безопасности при строительстве решен не в полной мере. По его словам, меры безопасности во время землетрясения нуждаются в кардинальном пересмотре.

Касым-Жомарт Токаев поручил правительству, которое разрабатывает Комплексный план развития сейсмологической отрасли на 2024-2028 годы, пересмотреть подходы к обеспечению сейсмической безопасности. Он также потребовал принять конкретные меры и разработать четкие критерии оценки результатов этой работы.

– Необходимо кардинально улучшить сейсмологический мониторинг и прогнозирование землетрясений. Граждане сообщают, что сервисы Google предупредили их за секунды до первого толчка. Наши системы не смогли этого сделать. Мы нацелены на создание в стране «смарт-городов», управление которыми основано на новейших технологиях, в том числе последних достижениях в области искусственного интеллекта. Поэтому необходимо активно внедрять инновационные решения, успешно показавшие себя во всем мире. Правительству нужно в кратчайшие сроки найти правильное решение в отношении применения современных технологий. И, конечно, нужно отдать приоритет Алматы как крупнейшему в стране городу, расположенному в сейсмоопасной зоне. Особое внимание надо уделить подготовке квалифицированных сейсмологов и других специалистов, – считает президент.

По его мнению, не только Алматы, но и другие регионы должны быть подготовлены к землетрясениям и обеспечены необходимой инфраструктурой.

– Следует проверить специальные места сбора и временного укрытия жителей. Также необходимо эффективно организовать работу по переселению граждан в безопасные места, оказанию экстренной помощи пострадавшим, открытию мобильных лечебных пунктов. Кроме того, следует сформировать достаточный материальный резерв. Еще один важный момент. В случае бедствия необходимо обеспечить оперативное прибытие спасательных служб из других регионов, – сказал лидер Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости усилить сейсмоустойчивость зданий и сооружений. Правительству и акимату поручено разобраться в этом вопросе.

– Необходимо повышать готовность населения к чрезвычайным ситуациям не на бумаге, а на практике. Основная задача – обеспечить безопасность граждан. Это прежде всего вопрос национальной безопасности. В чрезвычайных ситуациях требуется быстрое оперативное реагирование и слаженная работа всех профильных структур. Важен так называемый «золотой час», когда правильные и своевременные действия не допустят паники и хаоса, стабилизируют обстановку и максимально нивелируют последствия. Обеспечить готовность к чрезвычайным ситуациям – это общая задача государственных органов под руководством правительства, – заметил глава государства.

Президент также поручил разобраться, почему не сработала система оповещения ЧС, раскритиковал главу МЧС и сделал обращение жителям Алматы. В ходе совещания также выступили министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов и аким города Алматы Ерболат Досаев.