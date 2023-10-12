Токаев обсудил с гендиректором TikTok сотрудничество в области креативной индустрии

Президент, Международное сотрудничество, Технологии
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Как отметил президент, TikTok набирает популярность в РК, на платформе зарегистрировано более 10 млн казахстанцев

Фото: пресс-служба президента РК

На полях международного форума Digital Bridge состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева с генеральным директором TikTok Чжоу Шоуцзы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

По словам главы государства, платформа TikTok набирает популярность в стране, в настоящее время на ней зарегистрировано более 10 млн казахстанцев. Всемирно известный сервис по созданию и просмотру видеоконтента одним из первых перевел интерфейс приложения на казахский язык, а также назначил уполномоченного по вопросам предотвращения кибербуллинга.

В свою очередь Чжоу Шоуцзы рассказал о реализации совместно с Astana Hub проекта TikTok StartUp Academy – эксклюзивной образовательной программы для казахстанских стартапов.

Кроме того, в рамках партнерства был проведен конкурс TikTok Startup Valley. В результате более 200 стартапов прошли обучение инструментам привлечения внимания к своим продуктам посредством TikTok.

В ходе беседы были рассмотрены вопросы сотрудничества в области креативной индустрии, проведения исследований в сфере искусственного интеллекта, развития электронной коммерции, а также глобального продвижения культуры и туристических возможностей Казахстана через платформу TikTok.

 

#переговоры #Токаев #сотрудничество #TikTok

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