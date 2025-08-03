Токаев: ООН остается для Казахстана незаменимым и важнейшим столпом международного порядка

Президент
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Касым-Жомарт Токаев и Антониу Гутерриш выступили в Региональном центре ООН в Алматы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Свое выступление Касым-Жомарт Токаев начал со слов благодарности Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу за его участие в этом знаменательном событии.

Президент отметил, что сегодняшнее мероприятие имеет большое значение как для Казахстана, так и для Организации Объединенных Наций. Это событие является важным и мощным сигналом для всей международной общественности о значимости Центральной Азии, которая становится крайне важным актором на глобальной карте.

Он добавил, что подписанное Соглашение официально закрепляет создание Регионального центра по ЦУР и знаменует собой важный этап в многолетнем и плодотворном сотрудничестве Казахстана и ООН.

"На фоне нарастающей геополитической турбулентности, конфликтов, климатических изменений и угроз продовольственной безопасности Организация Объединенных Наций должна играть ключевую роль в обеспечении более безопасного и стабильного мира. ООН остается для Казахстана незаменимым и важнейшим столпом международного порядка. С момента своего вступления в Организацию 33 года назад Казахстан последовательно проявляет себя как ответственный, проактивный и миролюбивый член международного сообщества", – заявил он.

По мнению Главы государства, открытие центра ООН в Алматы отражает возрастающее стратегическое значение региона.

"Сегодня Центральная Азия демонстрирует беспрецедентное единство и твердую приверженность принципам добрососедства и общего прогресса. Страны региона проводят политические и социальные реформы, принимают решительные меры по диверсификации экономик, инвестируют в развитие человеческого капитала и создают более инклюзивные институты. Мы стремимся раскрыть потенциал Центральной Азии как активного посредника в решении ключевых международных вопросов и последовательно продвигаем конструктивную и ориентированную на будущее повестку на глобальной арене. В этом контексте создание Регионального центра ООН в Алматы является своевременным и стратегически важным шагом", – подчеркнул он.

Президент полагает, что Центр станет катализатором скоординированных действий по укреплению устойчивости и динамичности наших экономик, развитию региональных инноваций и углублению сотрудничества.

"Полномочия и функции данного Центра не будут пересекаться с деятельностью других организаций как в пределах региона, так и за его пределами. Напротив, Центр будет дополнять уже предпринимаемые усилия, внося дополнительную ценность благодаря тому, что будет сфокусирован на реальных потребностях жителей всего региона. Печальную известность приобрели такие проблемы Центральной Азии, как экологическая деградация Аральского моря и сокращение площади Каспийского моря. Для их эффективного решения необходимо укреплять региональное взаимодействие и усиливать вовлеченность Организации Объединенных Наций. В этой связи Казахстан проведет Региональный экологический саммит в Астане в апреле 2026 года в партнерстве с агентствами ООН", – сообщил Глава государства.

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