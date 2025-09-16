Токаев ознакомился с ходом уборочной кампании в Акмолинской области

Президент,Сельское хозяйство
0

Президент с рабочим визитом прибыл в регион

Фото: пресс-служба Президента РК

Глава государства ознакомился с ходом уборочной кампании в Акмолинской области. Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что в этом году посевные площади в регионе увеличились на 300 тысяч гектаров, достигнув 5,5 млн гектаров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

На агропредприятиях области, по прогнозным данным, урожай зерновых культур составит более 7 млн тонн, а валовый сбор масличных – свыше 650 тысяч тонн. На сегодня собрано 3,6 млн тонн зерна при средней урожайности 15,4 центнера с гектара. Урожай отличается высоким качеством.

Во исполнение поручения Главы государства в регионе продолжается работа по расширению площадей высокоурожайных масличных культур. По сравнению с 2023 годом их объем увеличился в 2,5 раза, достигнув 495 тысяч гектаров.  

Одним из успешных многопрофильных предприятий является ТОО «Зеренді сақтау өнімдері». Как рассказал директор хозяйства Ербол Жауаров, хозяйство занимается выращиванием зерновых и зернобобовых культур, а также разведением крупного рогатого скота и лошадей. Кроме того, агропредприятие имеет собственный маслозавод мощностью 2,5 тысячи тонн, птицефабрику и мельницу.

#регионы #Токаев #урожай #зерновые

Популярное

Все
В Шымкенте прошел Международный конгресс кардиохирургов
Газ становится доступнее
Архитекторы новостей: как создавалась история «Казинформа»
Медиафорум Клуба журналистов АНК прошел в Астане
Аварий стало меньше
Серебряные награды из Брно
Столице – эффективную инфраструктуру
Свыше 98% госуслуг в регионе оказывают в электронном формате
Стадион для будущих чемпионов
В столице открылся первый экохаб
«Кайрат» выходит в единоличные лидеры
«Броня» от стагнации экономики
Реформа Парламента: нужны открытое обсуждение и взвешенное решение
Призыв к человечности, солидарности и гармонии
Технологии для развития
Нужны специальные знания
СОР 30: подготовка национальной климатической повестки
Идущий по линии света
Запасайтесь углем заранее!
Бочча – путь отважных
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Цифровая трансформация судебной системы
Генпрокуратура обратилась к казахстанцам в связи с утечкой данных Google
Шестью победами завершил Казахстан пятый день чемпионата мира по боксу
Apple презентовала iPhone 17
Участок улицы Кажымукана Мунайтпасова временно закроют в Астане
За счёт чего Казахстан собирается удвоить экономику к 2029 году, рассказал Жумангарин
Началось возведение энергоблока
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Фильм «QAITADAN» за неделю собрал более 400 млн тенге в кинопрокате
Политические реформы и цифровой суверенитет
Цена золота обновила новый рекорд
Молодого мужчину убили в ночном клубе Астаны
Музыка, объединившая народы
Контуры будущего определены
Состояние основателя Oracle увеличилось на $70 млрд за сутки
Токаев принял главу АФМ
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Сегодня – День спорта
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области

Читайте также

Президент прибыл с рабочей поездкой в Акмолинскую область
Токаев провел заседание Совбеза по вопросам кибербезопаснос…
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахских боксеров
Экспорт агропродукции вырос более чем в 1,5 раза в Алматинс…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]