Фото: пресс-служба Президента РК

Глава государства ознакомился с ходом уборочной кампании в Акмолинской области. Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что в этом году посевные площади в регионе увеличились на 300 тысяч гектаров, достигнув 5,5 млн гектаров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

На агропредприятиях области, по прогнозным данным, урожай зерновых культур составит более 7 млн тонн, а валовый сбор масличных – свыше 650 тысяч тонн. На сегодня собрано 3,6 млн тонн зерна при средней урожайности 15,4 центнера с гектара. Урожай отличается высоким качеством.

Во исполнение поручения Главы государства в регионе продолжается работа по расширению площадей высокоурожайных масличных культур. По сравнению с 2023 годом их объем увеличился в 2,5 раза, достигнув 495 тысяч гектаров.

Одним из успешных многопрофильных предприятий является ТОО «Зеренді сақтау өнімдері». Как рассказал директор хозяйства Ербол Жауаров, хозяйство занимается выращиванием зерновых и зернобобовых культур, а также разведением крупного рогатого скота и лошадей. Кроме того, агропредприятие имеет собственный маслозавод мощностью 2,5 тысячи тонн, птицефабрику и мельницу.