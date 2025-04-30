Состоялся телефонный разговор Президента Касым-Жомарта Токаева с Премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В ходе беседы стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества, сделав особый акцент на взаимовыгодной кооперации в сферах энергетики, финансов, цифровых технологий, инноваций и других отраслях.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев и Люк Фриден подчеркнули значимость использования потенциала партнерства по линии Европейского Союза, а также укрепления взаимодействия cо странами Бенилюкс.