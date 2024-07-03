Токаев поблагодарил эмира Катара за его личное участие в саммите ШОС

ШОС
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с эмиром Катара, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

Президент поблагодарил шейха Тамима бен Хамада Аль Тани за его личное участие в саммите ШОС и поддержку международных инициатив Казахстана. Он назвал Катар одним из ближайших партнеров Казахстана, разделяющим с РК общие цели и устремления.

«Я хотел бы подчеркнуть нашу приверженность тесным отношениям с Вашей страной. У меня остались приятные воспоминания о моем визите в Доху, который стал большим событием с точки зрения придания очень серьезного импульса развитию двустороннего сотрудничества. Мы подняли наши отношения до уровня стратегического партнерства. Во время моего визита были подписаны очень важные документы. Думаю, что правительство Казахстана сделает все возможное для того, чтобы эти соглашения были успешно реализованы», – отметил президент.

В свою очередь шейх Тамим бен Хамад Аль Тани сказал, что для него большая честь вновь посетить Астану и принять участие в саммите ШОС.

«Конечно, я помню Ваш очень важный визит в Доху. Вы упомянули, что мы подняли наши отношения до уровня стратегических. Я очень горжусь этими отношениями. Нашим странам предстоит еще выполнить большой объем работы, в том числе в деле укрепления экономических и инвестиционных связей», – подчеркнул эмир Катара.

В ходе беседы стороны обсудили перспективы укрепления двусторонних связей в торгово-экономической, культурно-гуманитарной, транспортно-логистической, сельскохозяйственной, энергетической сферах, а также в образовании, здравоохранении и телекоммуникациях.

Отдельное внимание было уделено актуальным вопросам региональной и международной повестки.

#переговоры #Токаев #ШОС #саммит #Катар #Эмир

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