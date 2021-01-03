Токаев подписал поправки по вопросам деятельности общественных советов
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал поправки по вопросам деятельности общественных советов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности общественных советов", – говорится в сообщении.
Как отмечается в заключении Мажилиса к законопроекту, основными целями документа являются дальнейшее развитие института общественных советов в Республике Казахстан и совершенствование механизмов вовлечения гражданского общества в процессы принятия решений госорганами всех уровней.
Так, предлагается внести изменения и дополнения, направленные на расширение полномочий общественных советов путем наделения их правом принятия решений о рассмотрении проектов нормативно-правовых актов и обращений в соответствии с их приоритетностью и общественной значимостью, а также заслушивания (на местном уровне) докладов руководителей правоохранительных органов.
Также внедряется механизм контроля за исполнением рекомендаций общественных советов. Совершенствуется процедура формирования общественных советов – предлагается установить единый подход по определению количественного состава на местном (в соответствии с количеством населения) и республиканском уровнях.
Предлагается дать возможность общественным советам инициировать и проводить дополнительные конкурсы по избранию новых членов вместо выбывших, а также формировать резервный список кандидатов.
Закрепляется порядок организации и проведения общественных слушаний, общественной экспертизы, общественного мониторинга, отчетов руководителей государственных органов.