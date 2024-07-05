Токаев подписал поправки в некоторые конституционные законы
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Текст Конституционного закона публикуется в печати
Пресс-служба президента сообщила о подписании главой государства Конституционного закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан», передает Kazpravda.kz
«Главой государства подписан Конституционный закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан», - говорится в официальном сообщении Акорды.