Токаев подписал поправки в некоторые конституционные законы

Указы и распоряжения
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Текст Конституционного закона публикуется в печати

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Пресс-служба президента сообщила о подписании главой государства Конституционного закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан», передает Kazpravda.kz

«Главой государства подписан Конституционный закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан», - говорится в официальном сообщении Акорды.

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