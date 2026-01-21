Пресс-служба Президента РК сообщила о подписании Главой государства указа о создании Комиссии по Конституционной реформе (Конституционной комиссии), передает Kazpravda.kz
В целях выработки предложений по Конституционной реформе ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Комиссию по Конституционной реформе (Конституционную комиссию) (далее – Комиссия).
2. Утвердить прилагаемые:
1) Положение о Комиссии;
2) состав Комиссии.
3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.
4. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.
Президент Республики Казахстан К.Токаев
Астана, Акорда, 21 января 2026 года
№ 1157