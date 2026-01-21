Токаев подписал указ о создании Комиссии по Конституционной реформе

Указы и распоряжения
126

Пресс-служба Президента РК сообщила о подписании Главой государства указа о создании Комиссии по Конституционной реформе (Конституционной комиссии), передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Президента РК

В целях выработки предложений по Конституционной реформе ПОСТАНОВЛЯЮ:   

1. Создать Комиссию по Конституционной реформе (Конституционную комиссию) (далее – Комиссия).

2. Утвердить прилагаемые:

1) Положение о Комиссии;

2) состав Комиссии.

3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

4. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

Президент Республики Казахстан К.Токаев

Астана, Акорда, 21 января 2026 года

№ 1157

#указ #комиссия #конституция

