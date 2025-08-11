В ходе своего выступления Президент поручил перевести всю цифровую экосистему – как государственную, так и квазигосударственную – на единую суверенную платформу.

– Такой подход обеспечит сквозную интеграцию, архитектурную совместимость, исключит лишние траты и создаст полноценные массивы данных. С июля текущего года в промышленную эксплуатацию введена национальная цифровая платформа QazTech, которая уже централизует процессы цифровой разработки и сокращает сроки их внедрения. Для масштабирования платформы с января 2026 года вводится мораторий на создание новых информационных систем вне QazTech, за исключением случаев, когда разработку невозможно реализовать на платформе. По каждому конкретному случаю решение должно приниматься Комиссией по вопросам внедрения цифровизации. Правительству до конца первого квартала 2026 года следует завершить все процедуры по обеспечению полноценной информационной безопасности платформы QazTech, – сказал Глава государства.