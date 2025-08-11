Токаев поручил перевести всю цифровую экосистему на единую суверенную платформу

277

Под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание по вопросам развития искусственного интеллекта, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе своего выступления Президент поручил перевести всю цифровую экосистему – как государственную, так и квазигосударственную – на единую суверенную платформу.

– Такой подход обеспечит сквозную интеграцию, архитектурную совместимость, исключит лишние траты и создаст полноценные массивы данных. С июля текущего года в промышленную эксплуатацию введена национальная цифровая платформа QazTech, которая уже централизует процессы цифровой разработки и сокращает сроки их внедрения. Для масштабирования платформы с января 2026 года вводится мораторий на создание новых информационных систем вне QazTech, за исключением случаев, когда разработку невозможно реализовать на платформе. По каждому конкретному случаю решение должно приниматься Комиссией по вопросам внедрения цифровизации. Правительству до конца первого квартала 2026 года следует завершить все процедуры по обеспечению полноценной информационной безопасности платформы QazTech, – сказал Глава государства.

#Токаев #платформа #экосистема

Популярное

Все
В Турции землетрясение разрушило дома
Казахстанские школьники получили 7 наград на чемпионате по робототехнике в Китае
Фигуристка Софья Самоделкина стала серебряным призером турнира в США
Полицейские поймали «рыночных охотниц» в Алматы
Свыше 10 млрд тенге из возвращенных активов направили на водоснабжение в области Абай
В Газе погибла съемочная группа Al Jazeera
Подозреваемого в терроризме экстрадировали в Астану
Тренера топ-клуба КПЛ отправили в отставку после поражения в Семее
Трамп поручил провести перепись населения без учета нелегальных мигрантов
Дожди с грозами и ветром ожидаются в Казахстане
МИД ЕС созывает экстренный саммит по Украине
Казахстанские спортсмены уверенно стартовали на XII Всемирных играх в Китае
Австралия признает Палестину в сентябре
Три человека погибли на трассе в Карагандинской области
В Актау возложили цветы к памятнику Абая Кунанбаева в честь 180-летия поэта
Глава государства о суперкомпьютере и об ИИ: «Расслабляться нельзя»
Свыше 130 тысяч респондентов приняли участие в сельхозпереписи за 10 дней
Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» прибыл в СКО
Майнерам незаконно продавали электроэнергию в ВКО
Президент: Только с начала года произошло более 40 крупных утечек данных
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Незаконные постройки снесут в Уральске
Скончался космонавт Талгат Мусабаев
Модернизация на особом контроле
КНБ задержан вице-министр транспорта
Спешите на ярмарки!
Первый том «Истории Казахстана» утвержден
В Индонезии извергается вулкан Левотоби
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркменистан
5 августа в Казахстане отмечают День медиации
Токаев и Бердымухамедов побеседовали в аэропорту города Туркменбаши
Восьмилетний мальчик чинит мобильные телефоны в Туркестанской области
На Пекин снова обрушатся мощные ливни
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
В Туркестане построят восточную объездную дорогу

Читайте также

Глава государства поздравил Премьера Армении с подписанием …
Президент обеспокоен медленными темпами внедрения ИИ - Русл…
Президент обратился к молодежи страны
В Казахстане разработают меры по экспортной поддержке ИИ-ст…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]