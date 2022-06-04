Фото: lada.kz
Происшествия
Солдат-срочник повесился в воинской части в Мангистау

В воинской части Пограничной службы Комитета национальной безопасности РК в Бейнеуском районе умер солдат-срочник, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lada.kz.

По словам старшего брата Нуржаусын Тешебаева, сообщение о смерти своего младшего брата - солдата-срочника Едила Тешебаева - он получил сегодня утром, 4 июня, из воинской части.

Как заявил Нуржаусын Тешебаев, в воинской части ему сказали, что солдат повесился - на шее у него было два ремня.

В блокноте умершего солдата нашли записи, в которых он отдельно обращается к матери, отцу, братьям и родственникам.

Также стало известно, что накануне смерти он позвонил домой и просил перевести ему 5 тысяч тенге.

В марте этого года Едилу Тешебаеву исполнилось 19 лет. Он должен был демобилизоваться в августе этого года.

В родном Сарыагашском районе Туркестанской области, откуда призвали его на службу, у него остались отец, мать и трое братьев.

Родные собираются выезжать в воинскую часть.

"Просим провести честное расследование и наказать виновных лиц. Вмешаться в данную ситуацию также просим президента страны", - обратился Нуржаусын Тешебаев.

Популярное

Все
Вор-карманник каждый день выходил на "работу" в автобусы Алматы (видео)
Брошенных детенышей косули нашли в Павлодарской области
12-летний мальчик погиб на детской площадке в Рудном
Популярный миф о кофе развеяла врач-сомнолог
История одной симфонии повторилась спустя 250 лет в столице Казахстана
Токаев высказался о фактах оскорбительного отношения к госсимволам Казахстана
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 июня
Казахстан занял неожиданное место в группе Лиги наций после первого тура
Применивших электрошокеры к казахстанским туристам сотрудников полиции уволили в Узбекистане
Флаг, герб и гимн Казахстана воплощают в себе мечты наших предков – Токаев
Чиновника оштрафовали почти на 30 миллионов тенге в Актау
Победителей номинации "Патриот года" наградили в Нур-Султане
Объявленный в розыск за хищение 1,1 млрд тенге предприниматель задержан в Алматы
Хорошо, что тогда не было интернета – Султанов о создании флага Казахстана
Отличникам военных вузов вручили офицерские погоны в Нур-Султане
Солдат-срочник повесился в воинской части в Мангистау
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
"Попросила телефон позвонить": миллионный кредит оформила на гостью жительница ВКО
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Назарбаев высказался о действиях Токаева во время январских событий
Чем грозит Казахстану "лихорадка" мирового продовольственного рынка
Пять человек насмерть отравились в Павлодарской области
"Группа мужчин избила сотрудников кафе в Талдыкоргане": полиция прокомментировала видео
Как матери семерых детей удается возглавлять республиканскую общественную приемную партии "AMANAT"
Как обстоят дела с сахаром на рынках Нур-Султана
"У меня свои счета со Сталиным": воспоминания о Санджаре Джандосове
Неизвестная жидкость убила шестого человека в Павлодарской области
Пациентка ужаснулась состоянию коек в больнице в Акмолинской области – видео
Арыстанбек Мухамедиулы взят под стражу
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 28 мая
Школьник разбился на мотоцикле в Алматинской области
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны

Читайте также

Происшествия
12-летний мальчик погиб на детской площадке в Рудном
Происшествия
Подростки украли из дома ключи от машины и перевернулись на…
Происшествия
Карагандинец разбил 9 машин соседей и убил свою мать
Происшествия , Видеогалерея
Аким отговорил актюбинца от суицида на вышке

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]