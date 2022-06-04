Солдат-срочник повесился в воинской части в Мангистау

В воинской части Пограничной службы Комитета национальной безопасности РК в Бейнеуском районе умер солдат-срочник, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lada.kz.

По словам старшего брата Нуржаусын Тешебаева, сообщение о смерти своего младшего брата - солдата-срочника Едила Тешебаева - он получил сегодня утром, 4 июня, из воинской части.

Как заявил Нуржаусын Тешебаев, в воинской части ему сказали, что солдат повесился - на шее у него было два ремня.

В блокноте умершего солдата нашли записи, в которых он отдельно обращается к матери, отцу, братьям и родственникам.

Также стало известно, что накануне смерти он позвонил домой и просил перевести ему 5 тысяч тенге.

В марте этого года Едилу Тешебаеву исполнилось 19 лет. Он должен был демобилизоваться в августе этого года.

В родном Сарыагашском районе Туркестанской области, откуда призвали его на службу, у него остались отец, мать и трое братьев.

Родные собираются выезжать в воинскую часть.

"Просим провести честное расследование и наказать виновных лиц. Вмешаться в данную ситуацию также просим президента страны", - обратился Нуржаусын Тешебаев.