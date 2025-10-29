Токаев поздравил Эрдогана с Днем Республики

Айман Аманжолова
корреспондент

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и турецкий народ с национальным праздником – Днем Республики, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Президент Казахстана подчеркнул, что в рамках его официального визита в Турцию в этом году состоялись содержательные переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом. В телеграмме выражена уверенность в том, что достигнутые в Анкаре договоренности и важные инициативы придадут импульс дальнейшему укреплению стратегического партнерства между двумя странами. 

Касым-Жомарт Токаев пожелал Реджепу Тайипу Эрдогану успехов в его ответственной деятельности, а братскому народу Турции – благополучия и процветания.

