Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и турецкий народ с национальным праздником – Днем Республики, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Президент Казахстана подчеркнул, что в рамках его официального визита в Турцию в этом году состоялись содержательные переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом. В телеграмме выражена уверенность в том, что достигнутые в Анкаре договоренности и важные инициативы придадут импульс дальнейшему укреплению стратегического партнерства между двумя странами.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Реджепу Тайипу Эрдогану успехов в его ответственной деятельности, а братскому народу Турции – благополучия и процветания.