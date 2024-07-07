Токаев поздравил Пезешкиана с избранием на пост президента Ирана

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Лидер Казахстана пожелал ему успехов в реализации инициатив, направленных на обеспечение светлого и благополучного будущего страны, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму вновь избранному президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану, в которой поздравил его с победой на выборах и пожелал успехов в реализации инициатив, направленных на обеспечение светлого и благополучного будущего страны, сообщает Акорда.

Как сообщалось, экс-депутат иранского парламента Масуд Пезешкиан одержал победу на президентских выборах в Иране.

Накануне в Иране состоялся второй тур выборов, первый прошел 28 июня. Во второй тур вышли экс-депутат иранского парламента Пезешкиан, набравший в первом туре 42,45% голосов, и член Совета по определению политической целесообразности Саид Джалили, получивший 38,61% голосов.

Кандидаты представляли два основных иранских политических течения. Джалили защищает интересы консерваторов, а Пезешкиан - представитель иранских реформистов.

#Касым-Жомарт Токаев #поздравление #Иран #выборы президента #Масуд Пезешкиан

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