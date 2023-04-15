Токаев поздравил победителей чемпионата Азии по борьбе

Глава государства поздравил победителей и призеров чемпионата Азии по греко-римской, вольной и женской борьбе, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Aqorda .

Фото: Vesti.kz

Касым-Жомарт Токаев поздравил с высокими результатами казахстанских спортсменов, успешно выступивших на прошедшем в Астане чемпионате Азии по греко-римской, вольной и женской борьбе.

"Вы продемонстрировали настоящий бойцовский характер и достойно защитили честь страны. Ваш упорный труд, высокое мастерство и воля к победе, которые вы показывали в течение всего турнира, стали настоящим подарком для всех казахстанских болельщиков. Несомненно, ваши впечатляющие достижения станут хорошей мотивацией для занятий спортом для подрастающего поколения. Государство оказывает всестороннюю поддержку развитию отечественной школы борьбы. Яркое свидетельство тому – блестящие результаты наших борцов на самых престижных спортивных соревнованиях", – говорится в поздравлении президента.

Глава государства выразил уверенность, что наших спортсменов ждут новые спортивные вершины.

Отметим, что соревнования проходили с 9 по 14 апреля в Астане.

Участие в них принял 331 спортсмен из 22 стран.

По итогам чемпионата казахстанская сборная показала прекрасный результат:

по вольной борьбе – 4 золота, 2 серебра и 1 общекомандное место;

по женской борьбе - 2 золота и 3 бронзы;

по греко-римской борьбе - 1 золото, 2 серебра, 5 бронзовых медалей.