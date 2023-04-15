Токаев поздравил победителей чемпионата Азии по борьбе

Спорт
251

Глава государства поздравил победителей и призеров чемпионата Азии по греко-римской, вольной и женской борьбе, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Aqorda

Фото: Vesti.kz

Касым-Жомарт Токаев поздравил с высокими результатами казахстанских спортсменов, успешно выступивших на прошедшем в Астане чемпионате Азии по греко-римской, вольной и женской борьбе.

"Вы продемонстрировали настоящий бойцовский характер и достойно защитили честь страны. Ваш упорный труд, высокое мастерство и воля к победе, которые вы показывали в течение всего турнира, стали настоящим подарком для всех казахстанских болельщиков. Несомненно, ваши впечатляющие достижения станут хорошей мотивацией для занятий спортом для подрастающего поколения. Государство оказывает всестороннюю поддержку развитию отечественной школы борьбы. Яркое свидетельство тому – блестящие результаты наших борцов на самых престижных спортивных соревнованиях", – говорится в поздравлении президента. 

Глава государства выразил уверенность, что наших спортсменов ждут новые спортивные вершины.

Отметим, что соревнования проходили с 9 по 14 апреля в Астане. 
Участие в них принял 331 спортсмен из 22 стран.

По итогам чемпионата казахстанская сборная показала прекрасный результат:  

по вольной борьбе – 4 золота, 2 серебра и 1 общекомандное место;

по женской борьбе - 2 золота и 3 бронзы; 

по греко-римской борьбе - 1 золото, 2 серебра, 5 бронзовых медалей.

#президент #чемпионат #борьба

Популярное

Все
Сбитая автобусом девушка в Шымкенте идет на поправку
Касым-Жомарт Токаев поздравил православных Казахстана
Проблемы и перспективы развития Улытауской области обсудили с участием премьер-министра
Политические переговоры между министерствами иностранных дел Казахстана и Южной Кореи прошли в Астане
Токаев поздравил победителей чемпионата Азии по борьбе
Питбультерьер насмерть загрыз мужчину в Жаркенте
Снежная буря в Астане привела к разрушениям и транспортному коллапсу
Рыбакина досрочно вывела Казахстан в финал чемпионата мира по теннису
Элеватор горит в Костанайской области
Из-за отсутствия планов детальной планировки в Костанае остановилось строительство многоэтажек
Дальнейшего подорожания бензина допустить нельзя: как Минэнерго отреагировало на проблему в Алматинской области
Более тысячи водительских удостоверений продала преступная группа в Костанайской области
"Как настоящая ОПГ!": банда девочек терроризирует школы и колледжи в Усть-Каменогорске
Зарезавшего мать павлодарца спасли врачи
Подросток из Атырау угнал две машины в Актобе
Генпрокуратура обратилась к казахстанцам
Пьяный житель Павлодара угнал автокран и таранил полицейские машины: видео
В Казахстане сняли запрет на вывоз лука
Подполковник полиции получил штраф за взятку в 300 долларов США в Мангыстау
150 килограммов рыбы изъяли у браконьеров в Туркестанской области
В Талдыкоргане открыли два магазина, где социально значимые продовольственные товары будут продаваться с минимальной наценкой
Сильный дождь и ветер ожидаются в некоторых регионах Казахстана
Роман Скляр: наказывайте по всей строгости закона за спекуляцию на рынке ГСМ
Клуб из Петропавловска продолжает удивлять как специалистов, так и болельщиков
Государственный общеобязательный стандарт образования будет пересмотрен в Казахстане. Учебную нагрузку обещают снизить, при этом усилить воспитательный компонент на основе национальных ценностей и казахстанского патриотизма. А вот рюкзаки школьников легче пока не станут
Льдину с двумя рыбаками оторвало в ВКО
Затопить нельзя сохранить
В Шымкенте неуправляемый автобус врезался в толпу пешеходов: четверо погибших
Отечественный бизнесмен планирует реализовать национальную идею казахов в Тургайской степи. Он потратит на это более трех миллиардов тенге
Ербол Тлешов возглавил Комитет языковой политики МНВО РК
Общественный транспорт Астаны в месяц Рамадан будет работать бесплатно
Девушек лёгкого поведения с сайта "Кыздар.нет" вычислили полицейские Туркестана
Список прошедших в депутаты Мажилиса по одномандатным округам озвучили в ЦИК
В Актау 14-летняя девочка забеременела от отца-насильника
Был запрос – есть ответ
Более 2,5 тысячи человек разыскивают правоохранительные органы Казахстана
Житель Актау подозревается в убийстве своих троих детей
Телеграммы поздравления поступают в адрес президента Казахстана по случаю праздника Наурыз
Аутизм, а 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации об этой проблеме, ученые признали чумой XX века. А эпидемией XXI, по всей видимости, станет так называемый цифровой аутизм. И этот диагноз ничуть не легче, тревожатся практикующие врачи
В Восточном Казахстане начался период ледохода
Уголовное дело завели на членов "Народного совета трудящихся Петропавловска"
Жестокое избиение девушки на камеру в ТРЦ Усть-Каменогорска шокировало казахстанцев
Изъятые у преступников 13 млн тенге похитил и растратил следователь в ВКО
В чем смысл и цель глубинных реформ?
Настоящая карета, «ириски» на стенах и лифт размером с комнату – все это можно увидеть и потрогать в закулисье «Астана Оперы»
Перед Парламентом VIII созыва стоят масштабные и важные задачи – глава Сената
Подросток сбросился с крыши девятиэтажки в Кокшетау
Рудные богатства стране не нужны?

Читайте также

Рыбакина досрочно вывела Казахстан в финал чемпионата мира …
Рыбакина укрепила преимущество Казахстана в матче с Польшей
Путинцева принесла сборной РК первую победу в квалификации …
Карагандинский клуб дзюдо «Jenys» успешно преодолел группов…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]