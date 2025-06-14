Токаев поздравил Трампа с днем рождения

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Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту США, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

Глава государства поздравил президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с днем рождения, говорится в сообщении Акорды.

В своем поздравлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что высоко оценивает активную и прагматичную деятельность американского лидера, направленную на обеспечение глобальной безопасности и стабильности.

Глава нашего государства выразил признательность президенту США за его приверженность укреплению стратегического партнерства с Казахстаном, а также подтвердил заинтересованность нашей страны в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества с Соединенными Штатами.

Президент Касым-Жомарт Токаев пожелал Дональду Трампу крепкого здоровья и дальнейших успехов в его ответственной государственной деятельности.

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