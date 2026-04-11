Президент высоко оценил прорывные достижения американской науки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Глава государства направил поздравительное письмо Президенту США по случаю успешного завершения миссии «Артемида-2», ставшей первым полетом человека к Луне за последние полвека и ознаменовавшей новую историческую веху в освоении космоса.

Президент высоко оценил прорывные достижения американской науки, которые расширяют горизонты познания и служат источником вдохновения для новых поколений ученых, инженеров и исследователей по всему миру.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Дональду Трампу дальнейших успехов в реализации программы «Артемида» и других инициатив в космической сфере.