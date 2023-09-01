Токаев поздравил учителей и школьников с Днем знаний

Президент, Образование
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Instagram опубликовал пост с поздравлением учителей и школьников с началом нового учебного года, сообщает Kazpravda.kz.

Фото: instagram.com/tokayev_online/

Дорогие учителя и школьники!

От всей души поздравляю вас с Днем знаний! Сегодня начинается новый учебный год. Все школы нашей страны открывают свои двери для миллионов учащихся. Подрастающее поколение – будущее нашей страны! Государство создает все условия для обеспечения детей качественным образованием и достойным воспитанием.

В воспитании наставнику отводится особая роль, недаром Ахмет Байтурсынулы говорил: «Учитель – душа школы». Педагоги оказывают огромное влияние на формирование личности каждого ученика. Поэтому представителям системы просвещения будет неизменно оказываться всесторонняя поддержка.

Будущее Казахстана – в руках образованного поколения. Желаю юным соотечественникам успехов в учебе и высоких достижений во всех сферах общественной жизни! Искренне убежден, что молодежь добросовестным трудом внесет свою лепту в процветание нашей Родины!

Поздравляю с Днем знаний!

 

 

 

#Токаев #президент #поздравление #школа #День знаний

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