Токаев поздравил Жапарова и народ Кыргызстана с Днем Независимости
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Глава государства направил поздравительную телеграмму президенту Кыргызстана, передает Kazpravda.kz
В поздравительном письме Глава государства отметил, что этот знаменательный день в истории суверенной Кыргызской Республики служит незыблемой основой дальнейшего укрепления государственности и прогресса.
Он также высоко оценил развитие казахско-кыргызского сотрудничества, которое в полной мере отвечает духу стратегического партнерства и союзничества.
«Президент Казахстана пожелал кыргызскому лидеру дальнейших успехов в его ответственной государственной деятельности, а братскому народу Кыргызстана – благополучия и процветания», - говорится в письме.