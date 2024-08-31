Токаев поздравил Жапарова и народ Кыргызстана с Днем Независимости

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В поздравительном письме Глава государства отметил, что этот знаменательный день в истории суверенной Кыргызской Республики служит незыблемой основой дальнейшего укрепления государственности и прогресса.

Он также высоко оценил развитие казахско-кыргызского сотрудничества, которое в полной мере отвечает духу стратегического партнерства и союзничества.