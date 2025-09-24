Токаев предложил учредить Международный день озеленения планеты

Президент
39

Глава государства предложил Генеральной Ассамблее ООН принять резолюцию, провозглашающую 22 апреля Международным днем озеленения планеты, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении отметил, что прошлый год стал самым жарким за всю историю человечества. При этом Центральная Азия нагревается вдвое быстрее средних общемировых темпов. Таяние ледников в горах Алатау ускоряется, что многократно увеличивает угрозы водной и продовольственной безопасности миллионов людей.

«Казахстан извлек важные уроки из трагедии Аральского моря. Благодаря нашим последовательным усилиям, в том числе на международном уровне, нам удалось сохранить северную часть моря. В качестве председателя Международного фонда спасения Арала Казахстан продолжит активно работать в этом приоритетном направлении.

Тем временем Каспийское море стремительно мелеет. Это уже не просто региональная проблема, это глобальный сигнал тревоги. Поэтому мы призываем к срочным мерам по сохранению водных ресурсов Каспия совместно с нашими партнерами в регионе и всем международным сообществом», - выразил свою обеспокоенность Президент.

В прошлом году Казахстан совместно с Францией, Саудовской Аравией и Всемирным банком организовал One Water Summit.

По словам Главы государства, для предотвращения будущих водных кризисов необходимы более тесная координация, инвестиции и устойчивые решения. Как сообщил Касым-Жомарт Токаев, в целях продвижения этой повестки Казахстан в партнерстве с ООН и другими международными организациями в апреле следующего года проведет в Астане Региональный экологический саммит.

«В рамках наших более широких обязательств в области охраны окружающей среды Казахстан реализует общенациональную кампанию «Таза Қазақстан». Это общенациональное движение объединяет миллионы волонтеров, которые участвуют в акциях по уборке, снижению количества отходов и экологическому просвещению.

По инициативе Казахстана ООН объявила 2026 год Международным годом волонтеров в целях устойчивого развития. Мы призываем все государства-члены к сотрудничеству в этом важном начинании. В связи с этим я предлагаю Генеральной Ассамблее принять резолюцию, провозглашающую 22 апреля Международным днем озеленения планеты», - сказал Президент.

