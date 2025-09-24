Глава государства предложил Генеральной Ассамблее ООН принять резолюцию, провозглашающую 22 апреля Международным днем озеленения планеты, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении отметил, что прошлый год стал самым жарким за всю историю человечества. При этом Центральная Азия нагревается вдвое быстрее средних общемировых темпов. Таяние ледников в горах Алатау ускоряется, что многократно увеличивает угрозы водной и продовольственной безопасности миллионов людей.
«Казахстан извлек важные уроки из трагедии Аральского моря. Благодаря нашим последовательным усилиям, в том числе на международном уровне, нам удалось сохранить северную часть моря. В качестве председателя Международного фонда спасения Арала Казахстан продолжит активно работать в этом приоритетном направлении.
Тем временем Каспийское море стремительно мелеет. Это уже не просто региональная проблема, это глобальный сигнал тревоги. Поэтому мы призываем к срочным мерам по сохранению водных ресурсов Каспия совместно с нашими партнерами в регионе и всем международным сообществом», - выразил свою обеспокоенность Президент.
В прошлом году Казахстан совместно с Францией, Саудовской Аравией и Всемирным банком организовал One Water Summit.
По словам Главы государства, для предотвращения будущих водных кризисов необходимы более тесная координация, инвестиции и устойчивые решения. Как сообщил Касым-Жомарт Токаев, в целях продвижения этой повестки Казахстан в партнерстве с ООН и другими международными организациями в апреле следующего года проведет в Астане Региональный экологический саммит.
«В рамках наших более широких обязательств в области охраны окружающей среды Казахстан реализует общенациональную кампанию «Таза Қазақстан». Это общенациональное движение объединяет миллионы волонтеров, которые участвуют в акциях по уборке, снижению количества отходов и экологическому просвещению.
По инициативе Казахстана ООН объявила 2026 год Международным годом волонтеров в целях устойчивого развития. Мы призываем все государства-члены к сотрудничеству в этом важном начинании. В связи с этим я предлагаю Генеральной Ассамблее принять резолюцию, провозглашающую 22 апреля Международным днем озеленения планеты», - сказал Президент.