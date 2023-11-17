Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл на стадион «Астана Арена», чтобы поддержать национальную сборную Казахстана в матче против Сан-Марино, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

Фото: пресс-служба президента РК

Встреча проходит в рамках квалификации Евро-2024.

Вместе с главой государства национальную сборную поддерживают именитые спортсмены, ветераны спорта и деятели культуры.

Среди них Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген, главный тренер сборной Казахстана по мини-футболу Паулу Рикарду Фигейра Силва (Кака), заслуженные ветераны футбола Михаил Гурман и Вахид Масудов, футбольный тренер Дмитрий Огай, олимпийские чемпионы Ольга Рыпакова, Дмитрий Баландин и другие.

Прямую трансляцию матча можно посмотреть в эфире телеканала Qazsport, а также в столичном Дворце единоборств имени Ж. Ушкемпирова.

После окончания игры болельщики смогут уехать на дополнительных городских и пригородных маршрутах: №№10, 12, 21, 26, 27, 28, 37, 40, 49, 51, 53, 60 и 303, которые будут ожидать на остановках по проспекту Кабанбай батыра.