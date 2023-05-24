Токаев прибыл на заседание Евразийского экономического форума
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Касым-Жомарт Токаев прибыл в концертный зал "Зарядье" для участия в пленарном заседании Евразийского экономического форума, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
Главу государства встретил президент России Владимир Путин.
Напомним, Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится завтра, 25 мая.
А сегодня президент Казахстана примет участие в пленарном заседании Евразийского экономического форума "Евразийская интеграция в многополярном мире".