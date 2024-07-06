Токаев прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
126
По итогам саммита в Шуше запланировано подписание ряда документов, передает Kazpravda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Азербайджан для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств.
«В аэропорту города Физули Главу нашего государства встретил первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Абдулла оглу Эюбов», - говорится в сообщении Акорды.
По итогам саммита в Шуше запланировано подписание ряда документов.