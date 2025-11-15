"В Казахстане уделяется повышенное внимание цифровизации государственных услуг и развитию IT-технологий с целью повышения эффективности государственного управления и качества жизни граждан. Открылся Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai, начат процесс создания Исследовательского университета в этой области, запущен национальный суперкомпьютер. В целом, мною поставлена задача превращения Казахстана в цифровую страну. Узбекистан, как нам известно, тоже взял курс на цифровизацию и развитие искусственного интеллекта, добился успехов в этой сфере. Приглашаем узбекские компании к тесному сотрудничеству и реализации совместных проектов в данном перспективном направлении. Убедительным примером успешной синергии служит сотрудничество между Astana Hub и IT Park Uzbekistan", – сказал он.