Токаев пригласил узбекские компании к тесному сотрудничеству в области ИИ

143

Во время госвизита в Узбекистан глава государства остановился на развитии искусственного интеллекта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

"В Казахстане уделяется повышенное внимание цифровизации государственных услуг и развитию IT-технологий с целью повышения эффективности государственного управления и качества жизни граждан. Открылся Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai, начат процесс создания Исследовательского университета в этой области, запущен национальный суперкомпьютер. В целом, мною поставлена задача превращения Казахстана в цифровую страну. Узбекистан, как нам известно, тоже взял курс на цифровизацию и развитие искусственного интеллекта, добился успехов в этой сфере. Приглашаем узбекские компании к тесному сотрудничеству и реализации совместных проектов в данном перспективном направлении. Убедительным примером успешной синергии служит сотрудничество между Astana Hub и IT Park Uzbekistan", – сказал он.

По словам президента, новое динамичное развитие приобретают культурно-гуманитарные связи. Отмечены проведение перекрестных Дней культуры, активный диалог между творческой интеллигенцией, молодежью, открытие памятников выдающимся личностям, а также взаимное учреждение филиалов вузов.

В завершение Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что достигнутые договоренности будут способствовать дальнейшему углублению многогранного партнерства во благо народов двух государств.
 

#Касым-Жомарт Токаев #ИИ #Шавкат Мирзиёев

