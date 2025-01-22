Токаев принял верительные грамоты послов девяти государств

Президент
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Президент поздравил послов с официальным началом их дипломатической миссии и передал наилучшие пожелания главам их государств

Фото: пресс-служба президента РК

В резиденции Акорда состоялась церемония вручения верительных грамот президенту Казахстана чрезвычайными и полномочными послами девяти государств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента

Верительные грамоты вручили посол Республики Кипр Петрос Накузис, посол Японии Ясумаса Ииджима, посол Китайской Народной Республики Хань Чуньлинь, посол Австрийской Республики Андреа Бахер, посол Буркина-Фасо Аристид Рапугдондба Людовик Тапсоба, посол Лаосской Народно-Демократической Республики Сипхандон Ойбуабудди, посол Новой Зеландии Марк Джулиан Трейнор, посол Королевства Дании Йеспер Вар, посол Республики Словения Аленка Сухадолник.

Обращаясь к дипломатам с приветственной речью, президент подчеркнул, что Казахстан проводит миролюбивую внешнюю политику, направленную на поддержку мира и безопасности как в глобальном масштабе, так и в регионе.

Он отметил, что Казахстан является активным игроком на международной арене, регулярно принимающим крупные мероприятия и встречи. Будучи крупнейшей экономикой региона, Казахстан активно привлекает инвестиции из различных стран, а его рынок открыт для экономического сотрудничества.

В завершение Касым-Жомарт Токаев поздравил послов с официальным началом их дипломатической миссии и передал наилучшие пожелания главам их государств.

#Токаев #вручение #послы #верительные грамоты

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