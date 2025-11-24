Токаев принял верительные грамоты послов шести государств

Президент
141

В Акорде состоялась церемония вручения верительных грамот Президенту Казахстана чрезвычайными и полномочными послами шести государств, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Президента РК

Верительные грамоты вручили: посол Государства Израиль Йоав Быстрицки; посол Кыргызской Республики Кудайберген Базарбаев, посол Республики Куба Альфредо Федел Ниевес Портуондо, посол Ливанской Республики Джордж Абу Зейд, посол Республики Зимбабве Марк Грей Маронгве, посол Федеративной Республики Сомали Фатхудин Али Мохамед.

В своем приветственном слове Президент подчеркнул, что Казахстан является миролюбивым государством, поддерживающим дружественные отношения со всеми странами.

Глава государства также проинформировал участников церемонии о целях и задачах внутриполитического курса, направленного на построение Справедливого Казахстана и реализацию принципа «Закон и Порядок».

В завершение Касым-Жомарт Токаев поздравил послов с официальным началом их дипломатической миссии в Казахстане и заявил о готовности РК оказывать всестороннюю поддержку в их деятельности.

#Токаев #вручение #послы #верительные грамоты

Популярное

Все
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
3I/ATLAS резко изменил свой курс
Асу Алмабаев ворвался в топ-лидеров UFC
Около ста человек стали жертвами мощного наводнения во Вьетнаме
Головкин сделал заявление после назначения на пост президента World Boxing
76,2% молодых казахстанцев активно применяют цифровые технологии - соцопрос
Почти 7 млрд тенге вложили казахстанцы в финпирамиду ELL QUATY
Олимпийский огонь зимних игр зажгут в музее Древней Олимпии
В Китае усилили охрану мест обитания гигантских панд
Шестерых религиозных радикалов задержали в Казахстане
Трамп потерял 1,1 млрд долларов за два месяца
Период лавинной опасности наступил в ВКО
Предприниматели СКО просят перенести запуск Национального каталога товаров
На Мадагаскаре исчезли почти все лемуры
Пять телебашен Китая входят в топ-10 самых высоких в мире
На юге Казахстана растёт число владельцев солнечных энергостанций
Токаев принял верительные грамоты послов шести государств
Власти Малайзии запретят тинэйджерам пользоваться соцсетями
Новая услуга стала доступна в приложении «ЦОН»
Выбросившей детей из окна жительнице Павлодара вынесли приговор
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Зима будет теплой
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Уверенный рост экономики Приаралья
Запущен завод по переработке мяса птицы
На 50 млн тенге оштрафованы предприниматели за необоснованные цены
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Президент подписал закон об искусственном интеллекте
«Не нужно ехать за рубеж»: уникальные технологии объединил онкоцентр в Астане
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Касым-Жомарт Токаев подписал закон об изменениях в КоАП
В Правительстве начнут устранять разрыв между ростом экономики и зарплатами казахстанцев
Это другой мир: казашка рассказала о том, каково быть волонтером в Африке
В Жамбылской области дан старт строительству парогазовой электростанции
Победный выезд «Барыса»
Почти 420 млн тенге «заработала» астанчанка на махинациях с авто из Южной Кореи
В Астане вводят ограничения из-за ухудшения эпидситуации
Первая газовая турбина установлена в главном корпусе «ПГУ Туркестан»
В Казахстане начали применять протонную терапию
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Зампред КНБ отправлен в отставку
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената

Читайте также

Головкин стал президентом World Boxing: его поздравил глава…
Токаев выразил благодарность лидеру Азербайджана за решение…
Токаев наградил Пашиняна орденом «Алтын Қыран»
Казахстан и Армения договорились расширять сотрудничество

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]