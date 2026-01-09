Токаев принял верительные грамоты послов США и Болгарии

Президент
112

В резиденции Акорда состоялась церемония вручения верительных грамот Президенту Казахстана послом Соединенных Штатов Америки Джули Стаффт и послом Болгарии Георги Воденски, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК

Фото: пресс-служба Президента РК

Обращаясь к послу Болгарии, Глава государства передал слова приветствия Президенту Румену Радеву, отметив, что его визит в Казахстан в прошлом году придал значительный импульс развитию двусторонних отношений.

– Мы заинтересованы в дальнейшем взаимодействии с Вашей замечательной страной. Мы будем делать все возможное, чтобы расширить масштабы нашего сотрудничества как в политической сфере, так и в экономике, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Говоря о казахско-американских отношениях, Президент Казахстана напомнил Джули Стаффт о значимости и успешности своего визита в США в ноябре прошлого года.

– У нас состоялась дружественная и в то же время содержательная беседа с Президентом Дональдом Трампом. Недавно мы провели продуктивный телефонный разговор по многим вопросам, касающимся нашего двустороннего сотрудничества. Я благодарен за приглашение принять участие в саммите G20, который состоится в конце этого года в Соединенных Штатах. Мы будем делать все возможное для поддержания и укрепления нашего стратегического партнерства во многих областях, – заявил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев поздравил послов с официальным началом их дипломатической миссии и передал наилучшие пожелания главам их государств.

 

#Токаев #вручение #послы #верительные грамоты

