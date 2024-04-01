Токаев: Противопаводковыми мероприятиями акиматы, судя по всему, не занимались

Пик нынешних паводков еще не пройден, заявил глава государства, передает Kazpravda.kz
Под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода.
«Паводки текущего года превысили масштабы паводков 2012 и 2017 годов, которые считались наиболее крупными за 30 лет. О чем это говорит? Прогнозная работа полностью отсутствовала, что связано с дефицитом специалистов соответствующего профиля. Последствия и масштабы бедствия, даже с учетом погодных условий, могли быть меньше, если бы акиматы ежегодно исполняли все запланированные противопаводковые мероприятия. Этим акиматы, судя по всему, не занимались», - сказал президент.
По его словам, пик нынешних паводков еще не пройден.
«Поэтому нужно максимально задействовать все силы и средства, в том числе кадровые и технические ресурсы МВД, Национальной гвардии, Вооруженных сил и КНБ. Отдельно стоит вопрос по привлечению волонтеров, граждан, которые хотят помочь, но главное – это государственные органы. Ситуация может в любой момент резко ухудшиться. Сейчас первостепенная задача – не допустить человеческих жертв. Нужно учесть допущенные ошибки и провалы», – подчеркнул глава государства.