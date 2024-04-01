Токаев: Противопаводковыми мероприятиями акиматы, судя по всему, не занимались

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Под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода.

«Паводки текущего года превысили масштабы паводков 2012 и 2017 годов, которые считались наиболее крупными за 30 лет. О чем это говорит? Прогнозная работа полностью отсутствовала, что связано с дефицитом специалистов соответствующего профиля. Последствия и масштабы бедствия, даже с учетом погодных условий, могли быть меньше, если бы акиматы ежегодно исполняли все запланированные противопаводковые мероприятия. Этим акиматы, судя по всему, не занимались», - сказал президент.

По его словам, пик нынешних паводков еще не пройден.