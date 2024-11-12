Токаев провел краткие встречи с главами делегаций на саммите COP29
102
На полях Всемирного климатического саммита COP29 президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел ряд встреч с мировыми лидерами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
В числе премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян, президент Молдовы Майя Санду, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и другие высокопоставленные лица.
В ходе этих встреч обсуждались перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, вопросы глобальной климатической повестки, а также взаимодействие в рамках международных структур.