Токаев: "Рождество вдохновляет на созидание и милосердие, дарит надежду и радость верующим"

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"Поздравляю всех православных Казахстана с Рождеством Христовым! Этот праздник олицетворяет собой высокие гуманистические идеалы, провозглашает торжество добра и справедливости. Рождество вдохновляет на созидание и милосердие, заботу о ближних и помощь нуждающимся, дарит надежду и радость верующим", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент страны напомнил, что как и все традиционные религии, православие играет важную роль в укреплении непреходящих нравственных ценностей, воспитании молодежи и сохранении нашего богатого и многообразного историко-культурного наследия.