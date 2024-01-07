Токаев: "Рождество вдохновляет на созидание и милосердие, дарит надежду и радость верующим"

Глава государства поздравил православных соотечественников с Рождеством Христовым, передает Kazpravda.kz
"Поздравляю всех православных Казахстана с Рождеством Христовым! Этот праздник олицетворяет собой высокие гуманистические идеалы, провозглашает торжество добра и справедливости. Рождество вдохновляет на созидание и милосердие, заботу о ближних и помощь нуждающимся, дарит надежду и радость верующим", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент страны напомнил, что как и все традиционные религии, православие играет важную роль в укреплении непреходящих нравственных ценностей, воспитании молодежи и сохранении нашего богатого и многообразного историко-культурного наследия.
"Православие всемерно содействует упрочению общенационального единства – надежного фундамента поступательного прогресса страны. Уверен, православные граждане внесут значимый вклад в построение Справедливого Казахстана и формирование новой общественной этики, основанной на культе труда и знаний, патриотизме, солидарности, взаимной ответственности. Желаю всем соотечественникам крепкого здоровья, счастья и благополучия!" - подчеркнул лидер Казахстана.