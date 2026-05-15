Президент: Туркестан – это город, сочетающий в себе дух старины и современные инновации

Президент
Айман Аманжолова
корреспондент

Об этом Глава государства заявил на неформальном саммите Организации тюрских государств в Туркестане, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

По словам Касым-Жомарта Токаева, с каждым годом растет экономический потенциал региона. В 2025 году рост экономики области составил 9,3%, а общий объем превысил 10 млрд долларов. Было привлечено 3,5 млрд долларов инвестиций.

Основная миссия сегодняшнего саммита – встреча с лидерами братских тюркских стран и презентация мировому сообществу обновленного Туркестана.

«Мы искренне верим: будущее этого священного города будет таким же великим, как и его выдающаяся история. Пользуясь возможностью, хочу поблагодарить узбекскую сторону за поддержку в открытии новой уникальной мечети в Туркестане», - продолжил Глава государства.

Особую признательность Касым-Жомарт Токаев выразил Президенту Узбекистана Шавкату Миромоновичу Мирзиёеву и всему узбекскому народу за этот искренний жест.

«Этот объект, олицетворяющий нерушимые исторические узы дружбы казахского и узбекского народов, займет особое место в духовной жизни наших стран», - подчеркнул Глава государства.

Ранее сообщалось, что архитектура мечети сочетает в себе традиции исламского зодчества и современные строительные технологии. Фасад и внутреннее пространство украшены национальными орнаментами и элементами мусульманской каллиграфии. Высота минаретов составляет 61 метр. Мечеть обеспечена современной инженерной инфраструктурой. На прилегающей территории проведено озеленение, установлены системы освещения, обустроены зоны отдыха и фонтаны.

 

