Токаев: «Сельское хозяйство – это наш актив»

Президент,Сельское хозяйство
91

Президент побеседовал с руководителями сельхозформирований Акмолинской области о состоянии дел в отрасли, достижениях фермеров и существующих проблемах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

– Погода в этом году благоприятная. Правительство оказывает необходимую поддержку, обеспечивая горюче-смазочными материалами и заранее предоставляя льготные кредиты. Мы ожидаем хороший урожай зерна. Стоит задача, я об этом говорил в Послании, развивать глубокую переработку. Производство продукции в сельском хозяйстве в 2024 году составило 8 трлн 250 млрд тенге. Это и много, и мало одновременно.

По сравнению с другими государствами региона, конечно, сельское хозяйство у нас показывает хорошие результаты. Но в объеме ВВП это примерно 6%, то есть надо увеличивать долю отрасли в экономике в целом. Сельское хозяйство – это наш актив. Все-таки 12 млн тонн экспортного потенциала зерна – это приличный показатель. Уже сейчас у нас зерно закупают и в Европе. Как я говорил в Послании, партия зерна впервые ушла во Вьетнам, где-то 15 тысяч тонн, – отметил Глава государства.

Глава государства сообщил, что в ноябре этого года в Астане состоится второй Агрофорум, на котором будут рассмотрены вопросы развития отрасли и господдержки АПК, добавили в пресс-службе Президента.

#регионы #Токаев #сельское хозяйство

