– Погода в этом году благоприятная. Правительство оказывает необходимую поддержку, обеспечивая горюче-смазочными материалами и заранее предоставляя льготные кредиты. Мы ожидаем хороший урожай зерна. Стоит задача, я об этом говорил в Послании, развивать глубокую переработку. Производство продукции в сельском хозяйстве в 2024 году составило 8 трлн 250 млрд тенге. Это и много, и мало одновременно.

По сравнению с другими государствами региона, конечно, сельское хозяйство у нас показывает хорошие результаты. Но в объеме ВВП это примерно 6%, то есть надо увеличивать долю отрасли в экономике в целом. Сельское хозяйство – это наш актив. Все-таки 12 млн тонн экспортного потенциала зерна – это приличный показатель. Уже сейчас у нас зерно закупают и в Европе. Как я говорил в Послании, партия зерна впервые ушла во Вьетнам, где-то 15 тысяч тонн, – отметил Глава государства.