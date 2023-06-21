Токаев в столичном аэропорту тепло попрощался с президентом Германии

Глава государства в столичном аэропорту тепло попрощался с федеральным президентом Германии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Aqorda.

Фото: пресс-служба президента РК

Визит Франк-Вальтера Штайнмайера продолжится в Мангистауской области.

Во время переговоров с президентом Германии в расширенном составе 20 июня 2023 года Касым-Жомарт Токаев приветствовал визит Франк-Вальтера Штайнмайера в Актау, где он планирует ознакомиться с огромным экономическим потенциалом Мангистауской области.

«Я также высоко оцениваю ваше решение по поводу поездки в Мангистаускую область. Считаю, что это станет демонстрацией наших достижений в деловом сотрудничестве. Вы также собираетесь посетить морской порт», – сказал глава государства.

Напомним, 19 июня 2023 года по приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Казахстан с государственным визитом.

20 июня президенты Казахстана и Германии провели переговоры тет-а-тет, а также в расширенном формате.

По итогам переговоров глав государств были подписаны 9 документов.

Президенты Казахстана и Германии выступили перед представителями средств массовой информации и приняли участие в казахстанско-германском бизнес-форуме, а также в Форуме ректоров казахско-немецких вузов.