Какие документы подписаны в рамках госвизита президента Германии в Казахстан

В рамках государственного визита федерального президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера в Казахстан были подписаны 9 документов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Aqorda.

Фото: пресс-служба президента РК

Напомним, 19 июня 2023 года по приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Казахстан с государственным визитом.

20 июня президенты Казахстана и Германии провели переговоры тет-а-тет, а также в расширенном формате.

По итогам переговоров были подписаны следующие документы:

1. Меморандум о сотрудничестве между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Федеральным министерством иностранных дел Федеративной Республики Германия;

2. Совместное заявление о намерениях о сотрудничестве между Министерством национальной экономики Республики Казахстан и Федеральным министерством экономики и борьбы с изменением климата Федеративной Республики Германия по повышению квалификации для предпринимателей из Казахстана;

3. Меморандум о взаимопонимании между Национальной геологической службой и Федеральным институтом геологических наук и природных ресурсов (BGR);

4. Соглашение о реализации проекта по строительству завода по производству гипсокартонных листов и сухих строительных смесей между акиматом Жамбылской области и ТОО «Кнауф Гипс Тараз»;

5. Соглашение о создании Казахско-Немецкого института устойчивой инженерии;

6. Меморандум о взаимопонимании между АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и компанией «Rhenus SE & Co. KG»;

7. Соглашение о развитии партнерства в области пассажирских перевозок и транспортно-логистической сфере между «DB Engineering & Consulting GmbH» и АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»;

8. Договор о локализации производства распределительных устройств среднего класса напряжения для энергетической отрасли Республики Казахстан по технологии «Siemens»;

9. Соглашение о совместной деятельности по геологоразведке на твердые полезные ископаемые и их переработке.