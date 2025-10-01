В ходе церемонии Касым-Жомарт Токаев вручил ряду педагогов государственные награды за значительный вклад в сферу образования и особые заслуги перед Республикой Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Фото: t.me/aqorda_resmi
Наряду со школьными учителями награды из рук Президента получили преподаватели колледжей и вузов, а также специалисты, работающие с детьми с особыми потребностями.
Президент постановил за значительный вклад в сферу образования и особые заслуги перед Республикой Казахстан наградить:
орденом «Парасат»
- Жанбершиеву Улжан – доцента НАО «Кызылординский университет имени Коркыт ата» Министерства науки и высшего образования
- Мусайбекова Рашида Кабдулкалимовича – сеньор-лектора НАО «Кокшетауский университет имени Ш. Уалиханова» Министерства науки и высшего образования;
присвоить почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы»
- Абдраимовой Гульнаре Фазылкаримовне – преподавателю КГП «Высший колледж «ASTANA POLYTECHNIC», город Астана
- Ванов Қуантқан Рзаұлы – ветерану труда, Мангистауская область
- Губаевой Мугильсин Маулетовне – ветерану труда, город Алматы
- Жамишевой Сауле Абрашовне – методисту НАО «Республиканская физико-математическая школа», город Алматы
- Раимбековой Улжан Кеттешовне – учителю КГУ «Школа-гимназия № 7 «Туран», Туркестанская область
- Серекеевой Кумискул Дуйсеновне – учителю КГУ «Государственная общеобразовательная школа-лицей № 15 имени М. Дүйсенова», город Кызылорда
- Талканбаеву Мухтару Даулетулы – учителю КГУ «Специализированный лицей-интернат «Дарын» для одаренных детей», Жамбылская область
- Темирбулатовой Алие Ескалиевне – учителю КГУ «Лицей № 161 имени Ж. Жабаева», город Алматы
- Шералхан Гульмире – учителю ГКП «Школа-гимназия № 47 имени Т. Тажибаева», город Шымкент;
орденом «Құрмет»
- Мергенбаеву Назигуль Оразбаевну – учителя КГУ «Школа-гимназия № 206», город Алматы
- Оспанову Айман Кадыровну – учителя КГУ «Школа-гимназия № 86 имени Г. Мусрепова», город Алматы
- Тазабекову Рахат Касымовну – ветерана труда, Алматинская область
- Танатканову Нагиму Джакуповну – ветерана труда, город Алматы
- Тулепову Лаззат Жайшылыковну – директора КГУ «Областная специальная школа интернат», Атырауская область
- Хамзину Шынар Габдсаматовну – мать-воспитателя КГУ «Областная детская деревня семейного типа», Западно-Казахстанская область;
медалью «Ерен еңбегі үшін»
- Алиеву Салиму Темирбулатовну – учителя КГУ «Школа-лицей № 35», Западно-Казахстанская область
- Базарбаеву Саруар Оразовну – преподавателя КГКП «Высший строительно-экономический колледж», Северо-Казахстанская область
- Жалпакова Талгата Темиржановича – преподавателя КГП «Колледж информационных технологий», Павлодарская область
- Жумагалиеву Шырын Рахимбаевну – учителя КГУ «Средняя школа № 7 имени К. Ушинского», город Талдыкорган
- Забиякину Оксану Сергеевну – учителя КГУ «Школа-лицей имени Насыра Смагулова города Ерейментау отдела образования по Ерейментаускому району Управления образования Акмолинской области»
- Кудайбергенову Татьяну Сергеевну – учителя Частного учреждения «Комплекс школа – детский сад «Школа Будущего «Әділет», Карагандинская область
- Кыдырпатшаеву Кулзиру Орзанбаевну – учителя КГУ «Гимназия № 8», город Жезказган
- Омарбекову Айгуль Толеутаевну – преподавателя КГКП «Геологоразведочный колледж», область Абай
- Рахимбаеву Жанар Дайркажиевну – воспитателя ЧОУ «SOS Детская деревня Астана», город Астана;
медалью «Шапағат»
- Лукашевича Александра Аркадиевича – директора ТОО «Urban School», город Астана
- Шаңбаева Дархана Түгелбайұлы – преподавателя ГКП «Актюбинский высший политехнический колледж».