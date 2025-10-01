В ходе церемонии Касым-Жомарт Токаев вручил ряду педагогов государственные награды за значительный вклад в сферу образования и особые заслуги перед Республикой Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Наряду со школьными учителями награды из рук Президента получили преподаватели колледжей и вузов, а также специалисты, работающие с детьми с особыми потребностями.

Президент постановил за значительный вклад в сферу образования и особые заслуги перед Республикой Казахстан наградить:

орденом «Парасат»

Жанбершиеву Улжан – доцента НАО «Кызылординский университет имени Коркыт ата» Министерства науки и высшего образования

Мусайбекова Рашида Кабдулкалимовича – сеньор-лектора НАО «Кокшетауский университет имени Ш. Уалиханова» Министерства науки и высшего образования;

присвоить почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы»

Абдраимовой Гульнаре Фазылкаримовне – преподавателю КГП «Высший колледж «ASTANA POLYTECHNIC», город Астана

Ванов Қуантқан Рзаұлы – ветерану труда, Мангистауская область

Губаевой Мугильсин Маулетовне – ветерану труда, город Алматы

Жамишевой Сауле Абрашовне – методисту НАО «Республиканская физико-математическая школа», город Алматы

Раимбековой Улжан Кеттешовне – учителю КГУ «Школа-гимназия № 7 «Туран», Туркестанская область

Серекеевой Кумискул Дуйсеновне – учителю КГУ «Государственная общеобразовательная школа-лицей № 15 имени М. Дүйсенова», город Кызылорда

Талканбаеву Мухтару Даулетулы – учителю КГУ «Специализированный лицей-интернат «Дарын» для одаренных детей», Жамбылская область

Темирбулатовой Алие Ескалиевне – учителю КГУ «Лицей № 161 имени Ж. Жабаева», город Алматы

Шералхан Гульмире – учителю ГКП «Школа-гимназия № 47 имени Т. Тажибаева», город Шымкент;

орденом «Құрмет»

Мергенбаеву Назигуль Оразбаевну – учителя КГУ «Школа-гимназия № 206», город Алматы

Оспанову Айман Кадыровну – учителя КГУ «Школа-гимназия № 86 имени Г. Мусрепова», город Алматы

Тазабекову Рахат Касымовну – ветерана труда, Алматинская область

Танатканову Нагиму Джакуповну – ветерана труда, город Алматы

Тулепову Лаззат Жайшылыковну – директора КГУ «Областная специальная школа интернат», Атырауская область

Хамзину Шынар Габдсаматовну – мать-воспитателя КГУ «Областная детская деревня семейного типа», Западно-Казахстанская область;

медалью «Ерен еңбегі үшін»

Алиеву Салиму Темирбулатовну – учителя КГУ «Школа-лицей № 35», Западно-Казахстанская область

Базарбаеву Саруар Оразовну – преподавателя КГКП «Высший строительно-экономический колледж», Северо-Казахстанская область

Жалпакова Талгата Темиржановича – преподавателя КГП «Колледж информационных технологий», Павлодарская область

Жумагалиеву Шырын Рахимбаевну – учителя КГУ «Средняя школа № 7 имени К. Ушинского», город Талдыкорган

Забиякину Оксану Сергеевну – учителя КГУ «Школа-лицей имени Насыра Смагулова города Ерейментау отдела образования по Ерейментаускому району Управления образования Акмолинской области»

Кудайбергенову Татьяну Сергеевну – учителя Частного учреждения «Комплекс школа – детский сад «Школа Будущего «Әділет», Карагандинская область

Кыдырпатшаеву Кулзиру Орзанбаевну – учителя КГУ «Гимназия № 8», город Жезказган

Омарбекову Айгуль Толеутаевну – преподавателя КГКП «Геологоразведочный колледж», область Абай

Рахимбаеву Жанар Дайркажиевну – воспитателя ЧОУ «SOS Детская деревня Астана», город Астана;

медалью «Шапағат»