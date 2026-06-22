Токаев выразил соболезнования эмиру Катара

Фото: пресс-служба Президента РК

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани в связи с трагическим происшествием в промышленном центре Рас-Лаффане, в результате которого множество людей получили ранения и пропали без вести, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

– В этот трудный час мы солидарны с Катаром и выражаем поддержку усилиям, направленным на поиск и спасение людей, – говорится в телеграмме.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 13 человек погибли, еще 66 получили ранения в результате взрыва на газоперерабатывающем заводе в катарской промышленной зоне Рас-Лаффан. Об этом сообщил государственный министр по вопросам энергетики эмирата, глава компании QatarEnergy Саад бен Шарида аль-Кааби.