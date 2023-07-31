Токаев выразил соболезнования президенту Пакистана

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Пакистана Арифу Алви в связи с многочисленными жертвами в результате теракта на северо-западе страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото пресс-службы президента РК

Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично выразил искренние соболезнования семьями, потерявшим своих близких , а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

По сообщениям местных СМИ, взрыв произошел в здании, где проводился съезд одного из партнеров коалиционного правительства страны Исламского общества улемов (JUI-F). В нем участвовали более 500 делегатов.

В результате взрыва погибли по меньшей мере 44 человека, ранены более 200 человек.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф распорядился начать расследование инцидента и найти виновных.