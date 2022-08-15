Фото пресс-службы Президента РК
Президент
Токаеву доложили о мерах по защите частной собственности

Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Касым-Жомарту Токаеву был представлен отчет о деятельности Агентства за 7 месяцев текущего года.

Согласно данным, представленным Президенту, завершено расследование 857 дел, возмещен ущерб на 88 млрд тенге. В рамках борьбы с теневой экономикой ликвидировано 33 организованные преступные группы. В сфере хищения бюджетных средств зарегистрировано 132 дела, сумма ущерба по которым превысила 57 млрд тенге, из них возмещено 53 млрд тенге.

Благодаря принятым совместно с Правительством мерам уровень теневой экономики за последние 3 года снижен с 23 до 19 %.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено о мерах по защите частной собственности и недопущению фактов рейдерства. На данный момент расследуется 8 дел. В частности, в Алматы ликвидирована преступная группа, занимавшаяся рейдерскими захватами бизнеса, ущерб от деятельности которой составил свыше 18 млрд тенге.

Наряду с этим Агентством выявлены факты необоснованного повышения тарифов в сфере коммунальных услуг, по которым зарегистрировано 34 уголовных дела в отношении 20 монополистов. Потребителям возмещен ущерб на 11,6 млрд тенге в виде снижения тарифа.

Президент также был проинформирован об исполнении его поручений по пресечению схем незаконного вывоза ГСМ. Как доложил Жанат Элиманов, в этой сфере возбуждено 36 дел. В частности, попытки вывоза ГСМ на крупные суммы пресечены в Павлодарской, Западно-Казахстанской и Туркестанской областях.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено о начале расследования в отношении недобросовестных поставщиков, которые спекулируют ценами на продукты питания.

Главе государства рассказали о переформатировании работы по раннему выявлению деятельности финансовых пирамид. Заблокировано свыше 3 тысяч сайтов с противоправным контентом. Возбуждено 64 дела, наложен арест на 7,8 млрд тенге.

По итогам встречи Президент дал ряд поручений, направленных на защиту бизнеса и интересов граждан.

Популярное

Все
Жители Талгара возмутились состоянием новой школы, построенной за три миллиарда тенге
Премьера телеверсии балета «Шелковый путь» состоится в конце августа
Обман ради квартиры
Новое постановление санврача заработало в Нур-Султане
Созвучие великих
Народный детский хореографический ансамбль «Айгулек» одержал победу на международном конкурсе в Турции
Оставьте нас в покое! Так отреагировали горожане в ответ на включение более сотни многоэтажных домов в программу реновации
В селе Башкуль Бескарагайского района области Абай в предстоящем учебном году негде учиться учащимся десятых и одиннадцатых классов
«Слышащее государство»: путь к взаимопониманию
Зима не за горами
Шаги к успеху
Добро не знает границ
В столице прошло событие, которое действительно можно назвать главным событием и лета, и всего года. Ironman – это восхитительно. По уровню зависти, восторга и ненависти
Коси, коса, пока роса
Дороги портит и... ремонт
Воды будет мало. Но вы держитесь
Тонкости народной дипломатии
Совет приступает к работе
В приоритете рабочие места
Айболит в село спешит
Опубликован список обладателей образовательных грантов
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Истории от прокурора: о судебных ошибках, коррупции и Новом Казахстане
Минэнерго предупредило казахстанцев о вирусной рекламе в соцсетях
И ТЭЦ готовы даром передать
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 августа
Тайна письма Абая
Почему у трех врачей разный диагноз?
Химическая промышленность Казахстана: что мешает конкурентоспособности?
Побережью нужна безопасность. Алаколь со стороны области Абай
Слова Абая звучат на венгерском
На ремонт и уголь деньги есть
Избиение девочки помощницей воспитателя попало на видео в детсаду Павлодара
Героев шахматной олимпиады торжественно встретили в Алматы
Отдых на Алаколе. Область Жетысу
На сколько увеличилась численность населения Казахстана – новые данные
Почти в 2 раза подорожал проезд в автобусах Уральска за "наличку"
Гидрогель в помощь фермерам из засушливых регионов изобрели ученые Курчатова
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Следы обитания древних людей ищут в Казахстане ученые-археологи
Цифровое пространство в Казахстане изменится в ближайшее время
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 22 июля
Какие ковид-ограничения при переходе в "желтую" зону могут ввести в Нур-Султане
В каком случае введут локдаун в Казахстане, рассказали в Минздраве

Читайте также

Президент , Международное сотрудничество
Токаев посетит с официальным визитом Сингапур
Президент , Указы и распоряжения
Ерлан Идрисов освобожден от должности посла Казахстана в Ве…
Президент
Касым-Жомарт Токаев принял главу холдинга "Байтерек"
Президент
Президент дал ряд поручений главе Счеткома

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]