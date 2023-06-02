"Топчан на колесах" с мигрантами выявили жамбылские полицейские

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Необычный автотранспорт с топчаном и мигрантами внутри выявили жамбылские полицейские. Обнаружено, что салон авто переоборудован в топчан. В нем находились 12 пассажиров, в том числе 5 детей, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Департамент полиции Жамбылской области.

«В отношении водителя составлен административный протокол по частям 5 и 7 статьи 590 Кодекса об административных правонарушениях «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств». Также у гражданина имеются несколько неоплаченных штрафов в РК. Машина арестована», – рассказали полицейские.

Установлено, что водитель и пассажиры являются гражданами соседнего государства и ехали в Россию на заработки.