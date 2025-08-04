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В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках ОПМ «Қарасора — 2025» сотрудники управления по противодействию наркопреступности задержали подозреваемого возле многоэтажного дома по улице Нажмиденова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

В ходе обыска квартиры оперативники обнаружили и изъяли более 314 свертков, внутри которых находились вещества зеленого цвета в виде таблеток, а также пакет с веществом белого цвета со специфическим запахом весом более 200 граммов. Экспертиза установила, что изъятые вещества являются MDMA, более известным как «экстази», и меткатиноном (мефедроном).

Установлено, что свою противоправную деятельность молодой человек осуществлял через один из интернет-магазинов, получая "товар" для распространения по указанию координатора. По данному факту зарегистрировано уголовное дело. В ходе освидетельствования у задержанного был установлен факт употребления наркотических средств.

В связи с этим судом он привлечен к ответственности и помещен в специальный приемник. По истечении 10 суток он будет переведен в изолятор временного содержания до окончания следствия. Полиция предупреждает граждан об уголовной ответственности за участие в распространении синтетических и других наркотических средств, и психотропных веществ путем «закладок», то есть организации мест хранения наркотиков.