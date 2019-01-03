Торговые войны между Китаем и США замедлили продажи компании Apple
Снижение прогноза квартальной выручки американской компании Apple во многом обусловлено торговыми трениями между США и Китаем. Об этом заявил в среду в эфире телеканала CNBC глава компании Тим Кук, передает ТАСС.
"Если посмотреть на наши результаты, то отставание [от прогнозов] на более 100% по iPhone главным образом приходится на Китай. В Китае, как становится ясно, экономика начинает замедляться ко второму полугодию. Я считаю, что причиной является напряженность в торговле между Соединенными Штатами и Китаем, которая оказала дополнительное давление на нашу [американскую] экономику", – отметил Кук.
Среди других факторов, негативно повлиявших на деятельность Apple, он назвал снижение себестоимости батарей смартфонов и повышение базовой учетной ставки в США, которая способствует притоку иностранного капитала и укреплению курса американского доллара.
"Мы знали, что это обойдется нам дорого. На самом деле это стоило нам снижения курса акций (Apple) на примерно 200 пунктов", – констатировал глава компании.
В среду Apple опубликовала данные за первый финансовый квартал, истекший 29 декабря. Прогноз выручки за данный период снижен с $89 млрд – $93 млрд до $84 млрд. Данное обстоятельство спровоцировало резкий спад – на 7,7% – котировок акций фирмы на фондовой бирже. Как результат, рыночная капитализация Apple опустилась ниже отметки $700 млрд. В августе прошлого года рыночная капитализация компании превысила $1 трлн, однако затем снизилась и по состоянию на середину декабря 2017 года чуть превышала $800 млрд.