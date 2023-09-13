Торговые возможности Казахстана презентовали в Гонконге

Международное сотрудничество, Экономика
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев выступил на VIII Саммите «Один пояс, один путь» в Гонконге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Фото пресс-службы правительства РК

Безбарьерная торговля, инвестиционное и торгово-экономическое сотрудничество – главная задача инициативы «Один пояс, один путь». На сегодня к инициативе присоединились 150 стран, расположенных вдоль маршрута Пояса и Пути, и более 32 международных организаций.

«Китай является вторым крупнейшим партнером Казахстана, с объемом товарооборота 24,2 млрд долларов в 2022 году. Интенсивно растет динамика торговли со специальным экономическим районом: за прошлый год двусторонняя торговля между Казахстаном и Гонконгом выросла на 91% и достигла 51,8 млн долларов. Мы готовы нарастить несырьевой экспорт в Китай на сумму 1 млрд долларов по 135 товарным позициям, в Гонконг - по 100 товарным позициям на сумму свыше 600 млн долларов», - заявил Арман Шаккалиев.

Основной компонент развития международной торговли - взаимное открытие рынков и развитие цепочек поставок. Арман Шаккалиев озвучил масштабные планы Казахстана - стать крупным транспортным хабом, соединяющим Европу и Азию.

«Для этого уже создано немало предпосылок. Ежегодно растут объемы контейнерных железнодорожных перевозок по направлению Китай - Европа - Китай через территорию Казахстана. На границе с Китаем полностью завершено формирование СЭЗ «Хоргос - Восточные ворота». В 2014 году в порту Ляньюньган создан с китайскими партнерами логистический терминал, который на сегодня является основным пунктом консолидации грузопотоков из и в Казахстан. В мае этого года был дан старт строительству терминала АО НК «КТЖ» на территории сухого порта Сианя. По «лучевому» принципу реализуются проекты высококачественных автодорог в направлениях Центр-Юг, Центр-Восток, Центр-Запад, которые обеспечат сквозной проезд с юга на север, с запада на восток», — продолжил он.

В заключение Арман Шаккалиев отметил, что Казахстан обладает большим инвестиционным потенциалом и готов активно работать с зарубежными партнерами в направлении обрабатывающей и легкой промышленности, новых высоких технологий, зеленой энергетики, инфраструктуры и финансов.

«Один пояс, один путь» — международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки. Объединяет два стратегических китайских проекта, нацеленных на развитие регионального многостороннего сотрудничества — «Экономический пояс Шелкового пути» (ЭПШП) и «Морской Шелковый путь 21 века».

ЭПШП инициирован председателем КНР Си Цзиньпином в Казахстане в сентябре 2013 года ЭПШП содержит следующие направления: обмен мнениями по вопросам стратегии экономического развития; строительство единой транспортной инфраструктуры от Тихого океана до Балтийского моря; укрепление торговых связей с устранением барьеров; усиление валютных потоков; укрепление связей между народами.

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