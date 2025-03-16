Торнадо в США: погибли по меньшей мере 33 человека

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Смертоносные торнадо, унесшие жизни не менее 33 человек, пронеслись над центральными и южными штатами США. Больше всего от стихии пострадал штат Миссури, там подтверждена гибель по меньшей мере 12 человек.

Дорожный патруль штата Миссури подтвердил 12 смертей в округах Озарк, Батлер, Уэйн и Джефферсон.

В Канзасе по меньшей мере восемь человек погибли в результате аварии с участием 50 транспортных средств, вызванной сильной пыльной бурей.

В Оклахоме погиб один человек, в Техасе жертвами стали три человека, погибшие в автомобильных авариях во время пыльной бури в округе Амарилло, передает CBS со ссылкой на департамент общественной безопасности штата.

Власти штата Миссисипи сообщили о шести смертях, связанных со штормом, в округах Уолтхолл, Ковингтон и Джефферсон-Дейвис.

Управление по чрезвычайным ситуациям Арканзаса сообщило о трех погибших и 29 раненых, подчеркнув, что это предварительные данные.

В округе Батлер, где погиб один человек, было зарегистрировано несколько смертельных случаев, нескольких человек удалось эвакуировать. Ожидается, что сегодня на регион обрушатся новые торнадо.

В Джорджии губернатор Брайан Кемп объявил чрезвычайное положение, призвав местных жителей «быть готовыми» к еще более суровой непогоде.

Губернатор Арканзаса Сара Хакаби Сандерс также объявила чрезвычайное положение после гибели трех человек.

По данным Центра прогнозирования погоды Национальной метеорологической службы, «сильные грозы» могут принести молнии, сильные порывы ветра, град и новые торнадо.

По данным метеослужбы, существует «дополнительная угроза» торнадо «значительной» и «невероятной» интенсивности, способных нанести огромный ущерб, над долинами Нижней Миссисипи и Теннесси, центральным побережьем Мексиканского залива и юго-востоком страны.