Торопись, честной народ, тебя ярмарка зовет!

В яркой, разнообразной палитре мероприятий, организованных акиматом города Астаны для его жителей и гостей, одним из самых масштабных стала ярмарка ремесел «Наурыз базары» в главном выставочном павильоне ЭКСПО-городка. Мастера самых разных направлений ремесленного искусства съехались в столицу из десяти стран мира, в том числе – Ирана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана, России (Татарстан), а также всех регионов Казахстана. В целом свои изделия представили на суд посетителей порядка 40 мастеров.

В этот день в просторном зале выставочного павильона было не протолкнуться – столь велик оказался интерес наших сограждан к ярмарке. И немудрено, здесь каждый мог найти то самое изделие ручной работы, о котором, возможно, мечталось давно. Прошел по рядам ремесленников и автор этих строк.

…Первая встреча у экспозиции с изделиями из Исламской Республики Иран. Глазу предстают красивые кумганы, кувшины, шкатулки и другие изделия. Как выяснилось, автора этой красоты зовут Насыр Лютфи, и он представляет очень древнее искусство своего народа. Гость из Ирана живет в известном своими мастерами-ремесленниками городе Исфахане и посвятил своему делу уже 50 лет. Его предки тоже были ремесленниками, и наш собеседник – продолжатель их дела в четвертом поколении. Все изделия вначале изготавливаются из меди, а затем покрываются оловом. Завершающим этапом работы становится ювелирная чеканка иранских узоров.

По соседству крутится гончарный круг, на котором девушка в казахской национальной одежде Акмарал Косбармакова демонстрирует свое мастерство. Разговорились, выяснилось, что она обучает гончарному делу школьников Шымкента, в котором проживает. По ее словам, дети с удовольствием посещают занятия, поскольку гончарный круг для них нечто новое, можно побывать в роли гончара и сразу увидеть результаты своего труда. Ученики уже съездили на конкурсы со своими изделиями и удостоились Гран-при. Наставником Акмарал является турецкий мастер Ахмет Тасхонжу, который приехал в Астану для участия в ярмарке. Этот человек занимается изготовлением керамических изделий на протяжении 45 лет в городе Измире. Снятая с гончарного круга глиняная форма проходит первый обжиг. Затем покрывается красивой глазурью, после чего вновь помещается в печь и уже после этого на вещь наносятся узоры. Кстати, в Турции эти керамические изделия пользуются хорошим спросом.

Мастер из Таджикистана Дустун Турсунов в Астане уже не впервые: был здесь минувшим летом в составе делегации своей страны и также представлял национальное ремесло. Он рассказал, что в его родном Истаравшане, что в Согдийской области, народные ремесла являются одним из основных видов занятий местного населения, а традиции и секреты бережно хранятся и передаются из поколения в поколение. Работает гость из Таджикистана в собственной мастерской, где и рождаются его вещи. Кроме гончарных изделий, в экспозиции есть картины, сделанные из ореха и карагача, деревянная утварь для дома, а также национальная одежда – таджикские халаты.

В соседнем секторе выставочного центра можно было увидеть известные всему миру туркменские ковры. Представлявшая их Мариям Гафурова рассказала, что приехала из столицы, Ашхабада. Не преминул задать ей вопрос: в чем уникальность туркменских ковров? Оказывается, все дело в плотности узелков на ковре. То есть туркменские женщины делают самые мелкие узелки в мире. Это тончайшая работа, требующая огромного терпения и выдержки и, конечно, высочайшего профессионализма. Срок службы туркменского ковра ручной работы – 100–300 лет! Причем через первые 50 лет он приобретает еще большую ценность. Поэтому только что сотканные ковры – выгодное вложение.

Конечно, есть среди экспозиций ремесленников и наши, казахстанские. У одной из них вижу женщину в кимешеке, с древним веретеном. Она успевает отвечать на вопросы посетителей и делать нити из натуральной овечьей шерсти. Из последних Туймекыз Рыспаева вяжет массу разнообразных вещей. А еще она умеет ткать казахские ковры-кілем. Даже привезла с собой ткацкий станок, на котором готова продемонстрировать свои навыки. Ну а ковры у нее получаются красивые, в этом убеждают выставленные экспонаты. По словам женщины, она приобщилась к народно-прикладному ремеслу в возрасте 12 лет и с тех пор с ним не расставалась. С тех пор вяжет и ткет постоянно. Сейчас проживает в Астане. Сумела передать свое искусство дочерям, внучкам и молодым ученицам.

Кроме ремесленных, были выставлены и сельскохозяйственные товары – мясная, молочная продукция, овощи, фрукты. Любителей восточной кухни ждали приготовленные здесь же блюда. Хорошего настроения посетителям добавил концерт мастеров эстрады. Ярмарка «Наурыз базары», по информации организатора мероприятия – акимата города Астаны, продлится 22 и 23 марта.