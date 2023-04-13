Торжественное собрание, посвященное Дню работников науки, прошло в Астане

Правительство
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Заместитель премьер-министра Казахстана Алтай Кульгинов вручил ряду ведущих ученых медали «Еңбек ардагері» за достижение наивысших результатов в трудовой деятельности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото: primeminister.kz

В торжественном собрании, организованном Министерством науки и высшего образования РК, приняли участие более 350 приглашенных гостей: это члены Национального совета по науке и технологиям при президенте РК, депутаты Парламента РК, академики Национальной академии наук РК, члены Общественного совета по вопросам науки, высшего образования и языковой политики, представители государственных органов и национальных компаний, руководители вузов и научных организаций и другие.

В рамках торжественного собрания была организована выставка научных достижений ученых исследовательских и региональных университетов и ведущих научно-исследовательских институтов страны.

На выставке были представлены научные труды ученых социально-гуманитарного направления, научные разработки в областях естественных и технических наук, а также проекты коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности. 

Заместитель премьер-министра Алтай Кульгинов выступил с поздравительной речью перед научным сообществом. 

«В День работников науки президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев собрал наших ученых и провел первое заседание Национального совета. Обсуждались актуальные на сегодняшний день вопросы научной сферы нашей страны. По итогам совещания глава государства дал ряд поручений Правительству, министерству, уделил особое внимание области науки. Среди исторических решений можно назвать разделение Министерства образования и науки, это также отражает особое отношение президента к науке. У нас впереди много работы. Необходимо оказать поддержку со стороны государства, чтобы деятельность наших ученых приносила пользу стране. Это финансирование науки, эффективное распределение грантов, улучшение социальных условий ученых. Наша задача – собрать накопленный опыт и использовать его на благо страны», – отметил А. Кульгинов.

Также заместитель премьер-министра вручил ряду ведущих ученых медали «Еңбек ардагері» за достижение наивысших результатов в трудовой деятельности, нагрудные знаки «Ғылымды дамытуға сіңірген еңбегі үшін» за успехи в области науки.

#вице-премьер #Кульгинов #наука #дата #собрание

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