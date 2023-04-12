Выступление президента на первом заседании Национального совета по науке и технологиям – самое главное

Фото пресс-службы президента РК

В своем выступлении глава государства отметил, что во все времена главным ключом к развитию считалась наука.

"Все успехи в истории человечества достигнуты благодаря знаниям.Тем более в нынешнюю эпоху передовых технологий никакой прогресс невозможен без науки. Поэтому я уделяю особое внимание ее развитию. В своей предвыборной программе я специально высказал свою позицию по этому актуальному вопросу. Развитие науки является одним из важнейших направлений государственной политики. К сожалению, у нас в стране многие годы науке не уделялось должное внимание. В связи с этим накопилось много нерешенных вопросов. Можно сказать, что эта сфера отстает. Если мы хотим стать процветающей страной, мы должны восполнить этот пробел", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент констатировал, что наука и технологии стремительно развиваются. Научная сфера превратилась в гигантскую индустрию с финансовыми оборотами в миллиарды долларов. Стоимость крупных технологических корпораций достигла триллиона долларов. К подлинно революционным процессам привело появление нейросетей и искусственного интеллекта.

"Одним словом, наступает новая реальность. Если мы не адаптируемся к этим изменениям, то можем остаться на обочине прогресса. Наша конечная цель – быть в числе ведущих стран, а не ведомых. Это, безусловно, очень сложная цель, и мы должны это хорошо понимать. Я об этом говорил уже не раз. В целом, мы не должны ставить перед собой слишком высокие, недостижимые цели, но мы обязаны приложить все усилия для того, чтобы добиться реальных научных достижений. Казахстан должен стать государством, которое не учится, а учит, не потребляет, а производит. И это не пустые слова. Для этого мы всегда должны действовать решительно, идти на опережение. Если мы сумеем верно организовать нашу работу, то любые дела будут нам по плечу", – отметил глава государства.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, за последние годы в сфере науки произошли ощутимые изменения. В частности, существенно выросли объемы и улучшены механизмы финансирования исследований, начата модернизация научных организаций, увеличилось количество стажировок в ведущих научных центрах мира, сфера науки стала более привлекательной для молодежи. Но, несмотря на все усилия, отечественная наука пока не является двигателем социально-экономического прогресса страны.

"За последние 5 лет расходы на науку в нашей стране выросли на 60%, а доля науки в структуре ВВП, наоборот, снизилась до 0,13%. Львиную часть этих затрат, а именно 70%, составляют бюджетные средства. При этом наблюдается огромный перекос в финансировании различных направлений науки. На фундаментальные и прикладные исследования приходится 82% выделяемых бюджетных средств, а на опытно-конструкторские работы – всего 18%. Вместе с тем в стране крайне мало современных наукоемких производств. Так, 65% отечественных предприятий относятся к третьему технологическому укладу – это сырьевой сектор и металлургия. 34% – машиностроение и нефтехимия, относящиеся к четвертому укладу. Лишь 1% составляют микроэлектроника, роботизация, которые соответствуют пятому укладу. Предприятия шестого технологического уклада с упором на нано- и биотехнологии у нас вообще отсутствуют. Понятно, что мы критически отстаем в наиболее передовых отраслях науки. Я привел конкретные цифры, и это надо признать. В развитых странах более половины предприятий относятся к пятому технологическому укладу и 5% – к шестому. Одним словом, наши производства существенно отстают от них. Сокращение этой разницы является очень актуальной задачей для нашей страны. Поэтому перед нашими учеными стоит особый вызов: отечественная наука должна выступить авангардом в деле модернизации национальной экономики", – заявил президент.

Глава государства полагает, что Правительству предстоит реализовать комплекс мер по формированию в Казахстане открытой модели науки. Прежде всего, следует законодательно закрепить новые подходы к развитию науки, усилить взаимосвязь научно-технологической и экономической политики государства. Как было сказано далее, назрела необходимость разработки отдельного закона о науке и технологической политике. Для стимулирования вложений бизнеса в науку требуется внедрить налоговые льготы и инвестиционные преференции в виде так называемых "супервычетов". Конкретные нормы нужно предусмотреть в Налоговом, Предпринимательском и Бюджетном кодексах уже в этом году.

"Отдельно хочу сказать, что государственное финансирование науки не должно рассматриваться учеными, а скорее всего – псевдоучеными, в качестве "бесплатной кормушки". Для вас не секрет, что под финансовые гранты зачастую подгоняются соответствующие проекты, не имеющие актуального научного значения. Например, печальный опыт научного холдинга "Парасат". Все выделенные средства ушли в песок, а его бывший руководитель, доктор химических наук, получил американское гражданство и вместе с семьей благополучно покинул страну", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он считает необходимым начать реализацию комплексного плана по открытию сильных научных центров и институтов естественно-научного, инженерно-технологического и социально-гуманитарного профиля. Президент поручил уполномоченным органам довести набор в докторантуру до 5 тысяч человек. Также для повышения статуса ученых и усиления их социальной защищенности поручено увеличить в 1,5 раза доплату за ученые степени и звания сотрудников вузов и научных организаций.

"Крайне важно развивать "умные города" и агломерации. Одной их ключевых задач также представляется комплексное изучение Каспийского моря и обеспечение биологической безопасности страны. Необходимо с научной точки зрения подойти к таким актуальным вопросам, как повышение урожайности зерна за счет выведения новых сортов, селекция в животноводстве, обеспечение рачительного полива плодовоовощных культур в пустынных регионах. Именно на такие важнейшие направления целесообразно выделять крупные гранты. Кроме того, сами научные проекты, финансируемые на грантовой основе, должны быть актуальными и востребованными. На сегодняшний день материально-техническое состояние многих научных учреждений в стране оставляет желать лучшего, некоторые из них находятся в плачевном состоянии. Наши ученые вынуждены довольствоваться низкими заработными платами. Поэтому некоторые талантливые отечественные ученые предпочитают работу в зарубежных научных центрах. Нужно говорить об этом открыто. В этой связи требуется прямое бюджетное финансирование ведущих научно-исследовательских институтов, предусматривающее модернизацию их научной инфраструктуры, строительство современных лабораторий. Необходимо проанализировать, насколько эффективна работа действующих научно-исследовательских институтов. Важно обеспечить условия для молодых ученых", – поручил глава государства.

Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев отметил, что в новой модели развития науки огромная роль отводится Национальной академии наук. Недавно это учреждение получило статус при Президенте. Решены вопросы с финансированием его деятельности, академикам назначены пожизненные стипендии.

"Скажу прямо и откровенно: у нас стало очень много академиков, причем некоторые из которых не имеют никакого отношения к науке. Вроде человек – академик, а его вклад в развитие науки абсолютно никому не известен. Серьезные сомнения вызывают как научные познания таких академиков, так и их достижения. Это, в свою очередь, подрывает авторитет Академии. Поэтому новому руководству Академии стоит обратить самое пристальное внимание на эту актуальную проблему. Авторитет и статус Национальной академии наук должны быть безупречными. Нужно всегда помнить одну истину. Быть настоящим ученым – это не значит обладать званиями академика или доктора, а значит отдавать все свои силы научным исследованиям и приносить пользу обществу. Поэтому в работе Национальной академии наук должны произойти кардинальные изменения", – сказал президент.

Он считает, что новая модель науки должна основываться на партнерстве государства и бизнеса. По его словам, такой подход позволит решить социально-экономические проблемы и соответствует стратегическому курсу на строительство Справедливого Казахстана. Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что в стране появится новое поколение ученых, которые достояно продолжат дело Каныша Сатбаева и Алькея Маргулана и других выдающихся ученых. В завершение своего выступления Глава государства поздравил ученых с Днем науки.

В ходе заседания также выступили академик Национальной академии наук Республики Казахстан Аскар Джумадильдаев, президент Национальной академии наук Республики Казахстан Кунсулу Закарья, профессор Школы ядерной энергетики Университета Пурду (США) Зинетула Инсепов, академик Национальной академии наук Республики Казахстан Жакен Таймагамбетов, ассоциированный профессор, директор Института Густава Рози (Франция) Мурат Сапарбаев, главный научный сотрудник отдела глобализации и международного сотрудничества Института экономики Министерства науки и высшего образования Оразалы Сабден, ассоциированный профессор Австрийского института науки и технологий Жаныбек Альпищев, научный сотрудник Лос-аламосской национальной лаборатории (США), кандидат технических наук Дияр Талбаев.