Тот день, что год кормит…

Полным ходом идет посевная кампания на полях Северо-Казахстанской области.

Аграрии завершают закрытие влаги и сеют масличные культуры.

– В этом году площадь посевов в регионе займет свыше четырех миллионов гектаров, – сообщили в управлении сельского хозяйства. Земледельцы в полном объе­ме обеспечены семенами – их 453,7 тыс. тонн. Сортообновление планируется довести до 9,2%. Готовность техники стопроцент­ная. Для сведения: тракторов в СКО – 12 900, зерновых сеялок – 15 100, высокопроизводительных посевных комплексов – 1 400. С начала года приобретено 846 единиц техники на 18,1 млрд тенге, в том числе 160 тракторов, 24 посевных комплекса и 236 зерновых сеялок.

Так, к примеру, почти на 100% обновлена техника в ТОО «Полтавское».

В селе Полтавке расположено одно из самых преуспевающих хозяйств Северо-Казахстанской области. Здесь отлично понимают, что влагозадержание – важная работа, от которой во многом зависит успех будущего урожая. В прошлом году посевная оказалась нелегкой из-за засухи, и в этом сезоне также ощущается недостаток влаги. Поэтому вся техника сегодня в поле – боронит пашню.

Полевые работы в «Полтавском» проводятся на современных комплексах «Джон Дир», «Кейс», «Клаас». Модернизированы восемь тракторов К-700.

– Мы обновили коробки передачи, моторы, – рассказал местным журналистам главный инженер предприятия Сергей Лыга. – Из Омска привезли новые кабины, они с кондиционерами. Новая техника отличается большей мощностью (выработка в 2,5 раза выше!) и наилучшим комфортом.

Сергей начинал работать механизатором, поэтому отлично знает, что такое полевые работы на старой технике: в жару обливались потом, в холода – мерзли. А теперь в комфортабельных кабинах полевых комплексов механизаторы могут работать в белых рубашках и чувствовать себя пассажирами круизных лайнеров.

В распоряжении одного из лучших механизаторов села Петра Савицкого несколько тракторов, он уверенно работает на любом из них, пересаживается из машины в машину – в зависимости от работы и поставленной перед ним задачи. Расслабляться нельзя. Потому что один весенний день год кормит. А хлеб на деревьях не растет, молоко из колонки не бежит. Поэтому вставать приходится рано утром, а ложиться – поздно вечером. Но оно того стоит. Заработную плату в хозяйстве платят вовремя. Сохранилась даже 13-я зарплата. Поэтому каждый заинтересован в работе.

– Будешь стоять, – говорит Петр, – ничего не заработаешь, а будешь работать – все твое…

Посевная страда в самом разгаре. По информации управления сельского хозяйства СКО, на сегодняшний день при плане ярового сева 4,1 млн га посеяно 1,7 млн га (42,3%). В том числе 1 058,1 тыс. га – зерновых и 563,2 тыс. га – мас­личных культур. Картофелем засеяно 25,5 тыс. га, 3,8 тыс. га – овощами, кормовыми – 66,4 тыс. га. При этом однолетними травами нынче занято 50,5 тыс. га, многолетними – 4,0 тыс. га, на силос – 11,9 тыс. га.

Ежегодно наращиваются объе­мы приобретаемых минеральных удобрений. Запланировано внести более 170 тыс. тонн на 2,7 млн га. На сегодня оплачено 120 тыс. тонн удобрений, отгружено 83 тыс. тонн. Внесено 35 тыс. тонн на площади 521 тыс. га.

Защитные мероприятия против сорной растительности планируется провести на площади 3,3 млн га. На весенне-полевые работы выделено 71 тыс. тонн удешевленного дизельного топ­лива. Отгружено 54,7 тыс. тонн.

Для поддержки сельского хозяйства Северо-Казахстанской области в 2022 году предусмотрена государственная поддержка в виде субсидий в сумме 69,4 млрд тенге, в том числе на растениеводство – 29,1 млрд, животноводство – 9,8 млрд, переработку и финансовые инструменты – 30,6 млрд тенге.

В области действует оперативный штаб по проведению весенне-полевых работ, призванный решать все возникающие проблемы.