Товарооборот между Казахстаном и Турцией превысил $4,1 млрд

В городе Нур-Султане состоялось XII заседание Казахстанско-турецкой Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству под председательством Премьер-министра РК Алихана Смаилова и вице-президента Турции Фуата Октая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

В ходе заседания стороны обсудили обширный спектр вопросов развития торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. В частности, были рассмотрены вопросы взаимодействия в транзитно-транспортной области, в сферах промышленности, туризма, геологии, здравоохранения и агропромышленного комплекса.

Также внимание было уделено необходимости расширения географии авиалиний между двумя странами и увеличению количества регулярных рейсов.

Турция является одним из наиболее приоритетных торгово-экономических и инвестиционных партнеров Казахстана. По итогам прошлого года товарооборот между Казахстаном и Турцией вырос на 33% и превысил $4,1 млрд. 

Премьер-министр РК подчеркнул стратегический характер казахстанско-турецкого партнерства, отметив, что экспорт из Казахстана в Турцию за 2021 год вырос на 39% и составил около $3 млрд, импорт в Казахстан из Турции за 2021 год вырос на 20,5% и составил $1,1 млрд. 

На сегодняшний день турецкий бизнес реализует в Казахстане инвестпроекты на общую сумму $5,5 млрд.

В свою очередь вице-президент Турции Ф. Октай отметил, что Турецкая Республика готова и дальше укреплять двустороннее сотрудничество с Казахстаном по всем направлениям, что будет способствовать развитию взаимовыгодного партнерства. 

В рамках заседания были проведены всесторонние переговоры по экономическому сотрудничеству. С казахстанской стороны приняли участие министр индустрии и инфраструктурного развития, вице-министры торговли и интеграции, национальной экономики, а также здравоохранения и др. С турецкой стороны приняли участие вице-министры индустрии и технологии, торговли, транспорта и инфраструктуры, здравоохранения.

По итогам обсуждений был подписан итоговый протокол заседания МПК и принят совместный план.

Члены официальных делегаций провели двусторонние встречи для обсуждения актуальных вопросов торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

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