Платформа сотрудничества для беспрепятственной торговли приобретает новый импульс развития на фоне рекордного товарооборота между Китаем и странами Центральной Азии, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

Фото: Синьхуа

В торгово-выставочном центре Платформы сотрудничества для беспрепятственной торговли формата "Китай - Центральная Азия", расположенном в городе Нанкин (адм. центр пров. Цзянсу, Восточный Китай), представлены различные специфические товары из стран Центральной Азии, в том числе сухое верблюжье молоко из Казахстана, мед из Кыргызстана и шелковые изделия из Узбекистана.

Эта платформа площадью 23 тыс. кв. м, где расположены выставочный зал, национальные павильоны пяти стран Центральной Азии, зал для демонстрации товаров, торговые представительства государств Центральной Азии и других стран-участниц инициативы "Пояс и путь", а также офисная зона для предприятий и организаций с участием иностранного капитала, объединяет в себе такие функции, как площадку для демонстрации и сбыта товаров, проведения деловых переговоров, а также предоставление услуг в сфере электронной коммерции и логистики.

Она работает по инновационной схеме: демонстрация товаров в Нанкине со складами в приграничных районах, а ее сферы деятельности охватывают всю страну. Таким образом, она стала "универсальной гостиной", способствующей выходу китайских и центрально-азиатских предприятий на взаимные рынки.

По словам Аскара Даирова, постоянного представителя АО "Центр развития торговой политики "QazTrade" и QazExportPromotion в г. Нанкин, данная платформа - это своего рода "маршрутизатор", непосредственно соединяющий казахстанских экспортеров, китайских импортеров и поставщиков логистических услуг.

Напомним, что Платформа сотрудничества для беспрепятственной торговли формата "Китай - Центральная Азия" была официально запущена в рамках второго саммита "Китай - Центральная Азия" в 2025 году. Ее предшественником выступал Центр стран Центральной Азии в Цзянсу, который был создан холдинговой корпорацией Jiangsu SOHO Holdings Group Co., Ltd совместно с правительством района Сюаньу города Нанкин и начал работу в сентябре 2024 года.

Согласно данным оператора платформы компании SOHO Asia-Europe Connectivity Technology (Nanjing) Co., Ltd., принадлежащей Jiangsu SOHO Holdings Group Co., Ltd, на данный момент платформа уже привлекла к своей работе 34 учреждения и предприятия, включая "Центр развития торговой политики "QazTrade".

Объем китайско-казахстанских предварительных заказов на импорт и экспорт сельскохозяйственной продукции, минеральных продуктов и подержанных автомобилей, согласованных через платформу, достиг сотен млн долл. США, что помогло почти 600 китайским предприятиям расширить пространство для развития. В частности, на полях Выставки импортных и экспортных товаров провинции Цзянсу (Астана) 2025 года, организованной платформой в сотрудничестве с другими учреждениями, были заключены соглашения на общую сумму 120 млн долл. США.

Помимо офлайн-торговли платформа также предоставляет услуги в сфере электронной коммерции, помогая продуктам центральноазиатских предприятий выходить на китайский рынок через "облако", а также обеспечивая потребителям из Центральной Азии новый доступ к приобретению высококачественных китайских товаров. Платформа "электронной коммерции Шелкового пути" "soho cloud", созданная Jiangsu SOHO Holdings Group Co., Ltd, уже собрала более 550 компаний и стремится увеличить их число до более чем 1 000 в 2026 году.

При направляющей роли Платформы сотрудничества для беспрепятственной торговли формата "Китай - Центральная Азия" с января по ноябрь 2025 года товарооборот между пров. Цзянсу, являющейся крупной провинциальной экономикой Китая, и пятью странами Центральной Азии составил 31,36 млрд юаней (около 4,50 млрд долл. США), что на 9,6 проц. больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. За тот же период общий объем внешней торговли холдинговой корпорации Jiangsu SOHO Holdings Group Co., Ltd со странами Центральной Азии увеличился на 12,1 проц. в годовом исчислении.

Согласно последним данным Министерства коммерции КНР, по итогам 2025 года объем товарооборота между Китаем и Центральной Азией составил 106,3 млрд долл. США, увеличившись на 12 проц. в годовом исчислении. Таким образом, впервые в истории товарооборот между Китаем и Центральной Азией превысил отметку в 100 млрд долл. США и демонстрирует положительную динамику на протяжении пяти лет подряд, а Китай впервые стал крупнейшим торговым партнером стран Центральной Азии.

В министерстве отметили важность запуска Платформы сотрудничества для беспрепятственной торговли формата "Китай - Центральная Азия" наряду с другими факторами, такими как сохранение быстрых темпов роста торговли в формате трансграничной электронной коммерции, продолжение строительства складских и логистических объектов, а также активное развитие сотрудничества в области трансграничных платежей, для расширения возможностей новых бизнес-моделей в рамках торгово-экономического сотрудничества между Китаем и Центральной Азией.

На платформе заявили о готовности в будущем регулярно проводить Выставку импортных и экспортных товаров провинции Цзянсу /Центральная Азия/, ускоренными шагами продвигать строительство расположенного в Астане Центра Цзянсу в Центральной Азии и углублять сотрудничество в области производственных цепочек, а также содействовать гуманитарным обменам между Китаем и Центральной Азией, постоянно повышая потенциал и уровень платформы.