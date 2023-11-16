Товаропроизводителям не нужно будет получать индустриальный или CT-KZ сертификаты – Смаилов

Правительство
338
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

О новых мерах поддержки отечественных производителей рассказал премьер-министр РК Алихан Смаилов в рамках международного форума «Казахстанское содержание 2.0» в Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина

Фото: primeminister.kz

Он отметил, что со стороны бизнеса был озвучен ряд предложений, при этом многие из них благодаря совместной работе правительства и НПП «Атамекен» уже находят свою реализацию. В частности, это касается признания оффтейк-контрактов, заключаемых отечественными производителями с недропользователями и другими крупными компаниями, в качестве залогов для привлечения кредитов и инвестиций.

«Мы этот вопрос с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка проработали. Было принято соответствующее нормативное решение о том, что оффтейк-контракты с квазигосударственными компаниями, с компаниями, которые имеют международные рейтинги BB-, и с крупными системообразующими предприятиями считаются твердыми залогами для кредитов. Посмотрим, как это дело пойдет. Дальше будем расширять поле применения такого рода залогов», – сказал Алихан Смаилов.

По его словам, также было принято решение полностью исключить нестандартизированные товары из торговли на биржах. Информация о том, когда и как это решение вступает в силу, будет доведена через СМИ позже.

Премьер-министр также рассказал о работе по отмене сертификата CT-KZ и индустриального сертификата, которые подтверждают статус казахстанского производителя.

«Мы совместно с НПП «Атамекен» приняли решение, что у нас будет единый реестр отечественных производителей продукции. Не нужно будет получать никаких сертификатов. Сведения о производителях и выпускаемых ими товарах будут находиться онлайн в этом реестре. В любой момент всем заинтересованным можно будет заходить и получать необходимые сведения. Таким образом, мы практику выдачи этих сертификатов прекратим. Информация будет доступна онлайн бесплатно для всех пользователей», – озвучил Алихан Смаилов.

Обращаясь к участникам форума, премьер-министр отметил, что все конструктивные предложения бизнеса по его итогам будут собраны и систематизированы для использования в дальнейшей работе правительства.

«Приглашаю всех участников высказывать свои предложения. Мы готовы вместе с вами принимать правильные решения, чтобы продвигать нашу экономику, нашу страну вперед», – заключил Алихан Смаилов.

#Смаилов #премьер-министр #Правительство #бизнес #сертификат #казсодержание

Популярное

Все
О Ботае говорят в Тюмени
«Нашествие» пеликанов отмечается этой осенью в Костанае
Полиция расследует причины возгорания на заводе в Туркестанской области
Рабство XXI века
Дворец культуры фосфорников в Шымкенте решено реконструировать
Швейцарцы живут дольше всех
А кушать хочется!
Свет и тепло без перебоев
Во славу батыров Великой степи
Мясо из пробирки
От передовой медицины до атомной станции
Столкнулись интересы
Токаев поздравил казахстанцев с рождением 20-миллионного жителя страны
Современная, технологичная, безопасная
Необоснованные медотводы подвергли риску жизни детей – врач о вспышке кори в Казахстане
Папа – мой пример
Пятеро малышей стали 20-миллионными жителями Казахстана
Байден назвал условия прекращения военных операций Израиля в Газе
Footyaccumulators оценил шансы Казахстана в матче против Сан-Марино
«Холодное сердце» Мангистау
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
«Сначала шахматы, а потом азбука»
90-летие Союза художников отметили международной выставкой в Алматы
Токаев подписал закон о ратификации соглашения между Казахстаном и ВОЗ
СМИ: достигнуто соглашение об обмене палестинцев в тюрьмах Израиля на 100 заложников ХАМАС
Глава МИД Израиля пообещал помочь с эвакуацией казахстанцев из Газы
Как повлияет на казахстанский бизнес безвизовый режим с Китаем
Касым-Жомарт Токаев провёл заседание Совета безопасности
Кубок Билли Джин Кинг: Юлия Путинцева обыграла Тамару Зиданшек
Фейковые вакансии рассылают мошенники казахстанцам в WhatsApp
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
Казахская Мария Кюри
Карантин по сибирской язве сняли в посёлке Топар
Причину пожара в "Семей-Орманы" назвала генпрокуратура
Газопровод построят от Актюбинской области до Костаная
Первая группа туристов из Казахстана прибыла в Китай по безвизовому режиму
Количество кибератак в РК увеличилось на 56%
Работать не врозь, а вместе
Воевавший в Сирии боевик сдался властям Казахстана
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сбылась вековая мечта
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Спорт споткнулся о тендер?
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
Один день из жизни страны
«Плохиш» казахского кино
В Казахстане посчитали население
Сколько этносов проживает в Казахстане
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев

Читайте также

Азамат Панбаев возглавил комитет промышленности МПС РК
Национальная гидрогеологическая служба появится в Казахстане
Крупным предприятиям следует принять программы развития каз…
Первое заседание Нацсовета по профквалификациям прошло в пр…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]