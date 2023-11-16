Товаропроизводителям не нужно будет получать индустриальный или CT-KZ сертификаты – Смаилов

О новых мерах поддержки отечественных производителей рассказал премьер-министр РК Алихан Смаилов в рамках международного форума «Казахстанское содержание 2.0» в Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина

Фото: primeminister.kz

Он отметил, что со стороны бизнеса был озвучен ряд предложений, при этом многие из них благодаря совместной работе правительства и НПП «Атамекен» уже находят свою реализацию. В частности, это касается признания оффтейк-контрактов, заключаемых отечественными производителями с недропользователями и другими крупными компаниями, в качестве залогов для привлечения кредитов и инвестиций.

«Мы этот вопрос с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка проработали. Было принято соответствующее нормативное решение о том, что оффтейк-контракты с квазигосударственными компаниями, с компаниями, которые имеют международные рейтинги BB-, и с крупными системообразующими предприятиями считаются твердыми залогами для кредитов. Посмотрим, как это дело пойдет. Дальше будем расширять поле применения такого рода залогов», – сказал Алихан Смаилов.

По его словам, также было принято решение полностью исключить нестандартизированные товары из торговли на биржах. Информация о том, когда и как это решение вступает в силу, будет доведена через СМИ позже.

Премьер-министр также рассказал о работе по отмене сертификата CT-KZ и индустриального сертификата, которые подтверждают статус казахстанского производителя.

«Мы совместно с НПП «Атамекен» приняли решение, что у нас будет единый реестр отечественных производителей продукции. Не нужно будет получать никаких сертификатов. Сведения о производителях и выпускаемых ими товарах будут находиться онлайн в этом реестре. В любой момент всем заинтересованным можно будет заходить и получать необходимые сведения. Таким образом, мы практику выдачи этих сертификатов прекратим. Информация будет доступна онлайн бесплатно для всех пользователей», – озвучил Алихан Смаилов.

Обращаясь к участникам форума, премьер-министр отметил, что все конструктивные предложения бизнеса по его итогам будут собраны и систематизированы для использования в дальнейшей работе правительства.